Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi

Bir ultra-maraton koşucusu ve akademisyen olan Anson Mackay, uzun süreli halsizlik ve boynundaki şişlikleri soğuk algınlığının kalıcı etkileri olarak değerlendirdiğini açıkladı. 2020'nin Ocak ayında, halsizliği devam eden ve boynundaki bezeler şişen Mackay, başlangıçta bu belirtileri ciddiye almadı. Ancak bir süre sonra durumun devam etmesi üzerine, sağlık sorunlarının daha ciddi olabileceği ihtimali aklına geldi. Londra Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Mackay, durumu doktora bildirdi ve yapılan testler, boynundaki lenf bezlerinin kanserden etkilendiğini ortaya koydu.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 1

Bir ultra-maraton koşucusu olan akademisyen Anson Mackay, kanserinin belirtilerini soğuk algınlığının kalıcı etkileri olarak geçiştirdiğini anlattı. Doğu Londra'da yaşayan Mackay, 2020 yılının ocak ayında boynundaki şişmiş bezeler nedeniyle doktoruna başvurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 2

Ancak online bir form doldurduktan sadece birkaç saat sonra hemen aile doktoruyla görüşmesi gerektiği söylendi ve 57 yaşındaki akademisyen, kulak burun boğaz uzmanına sevk edildi.

Yapılan testler, Londra Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Mackay'ın lenf bezlerinde kanser olduğunu gösterdi. Sonraki taramalar, sağ bademcikte skuamöz hücreli karsinom tespit etti. Bu, insan papilloma virüsü (HPV) tarafından tetiklenen bir boğaz kanseri türüydü.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 3

İKİ AKCİĞERİNE DE YAYILDI

2020'nin Ağustos ayında, "artık hastalık belirtisi yok" diyerek iyileşme sürecinin başarıyla tamamlandığını kutlayan Mackay, sadece bir yıl sonra yeni bir kötü haber aldı: Taramalar, kanserin her iki akciğere de yayıldığını gösterdi.

Dördüncü evre HPV kanseri teşhisi konan Mackay, kanserin vücutta başka yerlere yayılmasının en ciddi biçiminde bulunuyordu.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 4

Ancak, iki yıl süren başarılı immün tedavi sonrası kanseri stabil durumda ve taramalarda hastalığa dair herhangi bir belirti gözükmüyor.

Şimdi, herkesin "hayat kurtaran" HPV aşısı için başvurması gerektiğini vurguluyor.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 5

HER YIL 4.000 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Baş ve boyun kanserleri erkeklerde kadınlara göre iki ila üç kat daha fazla görülmektedir.

Kanser Araştırmaları Birleşik Krallık'a göre, her yıl yaklaşık 12.500 yeni vaka teşhis edilmektedir ve vakaların görülme sıklığı artmaktadır. Her yıl yaklaşık 4.000 kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Baş ve boyun kanseri terimi, ağız, ses telleri, burun, boğaz, tükürük bezleri ve sinüslerdeki kanserleri ifade eder.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 6

YÜZDE 50'LİK BİR ARTIŞ VAR

Ekim ayında yayımlanan bir rapor, Covid pandemisinden önceye kıyasla daha fazla insanın bu hastalıktan hayatını kaybettiğini ve 2013 yılından bu yana vakalarda neredeyse %50'lik bir artış olduğunu ortaya koydu.

HPV nedeniyle oluşan baş ve boyun kanserlerinin çoğu boğazda, dilin tabanında ve bademciklerde görülüyor.


Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 7

NHS'ye göre, her 10 kişiden yaklaşık 8'i hayatlarının bir noktasında HPV'ye yakalanacak ve vücutları bunu herhangi bir sorun olmadan temizleyecek.

Ancak, virüsün bazı türleri vücutta uzun süre kalabilir. Veriler, HPV16 virüsünün orofarengeal kanserlerin yaklaşık %70'inden sorumlu olabileceğini gösteriyor.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 8

TECRÜBESİNİ PAYLAŞTI

Bay Mackay şunları söyledi: "Bir şeylerin ters gittiğini ilk fark ettiğimde, 2019'un Aralık sonlarına doğru biraz soğuk algınlığı geçirdikten sonra boynumdaki bazı şişmiş bezeler inmemişti. Bir hafta içinde boynuna ve boğazına ultrason yapıldı ve şişmiş lenf noduna ince bir iğneyle sıvı çekilerek kanser hücreleri olup olmadığı kontrol edilmek amacıyla biyopsi yapıldı."

Covid kısıtlamalarının başladığı Mart 2020'de, kanser biyopsi sonuçlarının ardından, yedi hafta sürecek kemoradyoterapi ve her hafta bir kez uygulanacak 4 kemoterapi seansı alacağı söylendi.

Tecrübesini bir dizi blog yazısında anlatan Mackay, tedavinin zayıflatıcı yan etkilerini, kas spazmları, ağız yaraları ve hatta ağız içinde solucanların hareket etmesi gibi dokunsal halüsinasyonları da dahil olmak üzere belgelendirdi. Tedavinin ardından gelen haftalarda, yoğun yorgunluk atakları, kilo kaybı, boyunda hassasiyet ve düşük ses aralığı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 9

Takip eden aylarda yapılan rutin kontrollerde, kanserin geri dönmesine işaret edebilecek herhangi bir doku değişikliği bulunmadı. Pozitif haberinden neredeyse bir yıl sonra, ancak nefes alma güçlüğü ve "astım benzeri alerjik rinit" yaşama başladı ve bunu polenle ilişkilendirdi.

Temmuz 2021'de, onkoloğu tarafından testler için sevk edildi ve yapılan BT taramalarında göğsünde sağ akciğeri baskılayan bir şişlik olduğu bildirildi.

Bay Mackay'a her iki akciğere yayılan ikinci evre 4 HPV kanseri teşhisi kondu, bu da tedavi edilemez olduğu anlamına geliyordu.

Kasım 2023'te sona eren iki yıllık immün tedavi sonrası, tekrar başında, boynunda, göğsünde ya da karın bölgesinde tümörlere dair herhangi bir belirti olmadığı söylendi.

O zamandan beri yapılan taramalarda herhangi bir değişiklik tespit edilmedi ve 4. evre kanseri izlenmeye devam ediyor.

Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 10

HPV AŞISININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bay Mackay, MailOnline'a şunları söyledi: "HPV aşısı, artan kanser vakalarına karşı mücadelede çok önemli.Baş ve boyun kanserlerinin %30'u yüksek riskli HPV nedeniyle oluşuyor."


Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi - 11

Oracle Baş ve Boyun Kanseri Birleşik Krallık CEO'su Tamara Kahn da şunları söyledi: "Gerçek şu ki, HPV aşısı, baş ve boyun kanserleri, servikal ve diğer anogenital HPV ile ilişkili kanserler de dahil olmak üzere bir dizi kanserden korunmayı sağlayabilecek güçlü bir kanser öncesi araçtır."

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