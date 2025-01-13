Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi
Bir ultra-maraton koşucusu ve akademisyen olan Anson Mackay, uzun süreli halsizlik ve boynundaki şişlikleri soğuk algınlığının kalıcı etkileri olarak değerlendirdiğini açıkladı. 2020'nin Ocak ayında, halsizliği devam eden ve boynundaki bezeler şişen Mackay, başlangıçta bu belirtileri ciddiye almadı. Ancak bir süre sonra durumun devam etmesi üzerine, sağlık sorunlarının daha ciddi olabileceği ihtimali aklına geldi. Londra Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Mackay, durumu doktora bildirdi ve yapılan testler, boynundaki lenf bezlerinin kanserden etkilendiğini ortaya koydu.
Bir ultra-maraton koşucusu olan akademisyen Anson Mackay, kanserinin belirtilerini soğuk algınlığının kalıcı etkileri olarak geçiştirdiğini anlattı. Doğu Londra'da yaşayan Mackay, 2020 yılının ocak ayında boynundaki şişmiş bezeler nedeniyle doktoruna başvurmuştu.