Soğuk algınlığı semptomları yaşıyordu: 4. evre kanser belirtisi olduğunu öğrendi

Takip eden aylarda yapılan rutin kontrollerde, kanserin geri dönmesine işaret edebilecek herhangi bir doku değişikliği bulunmadı. Pozitif haberinden neredeyse bir yıl sonra, ancak nefes alma güçlüğü ve "astım benzeri alerjik rinit" yaşama başladı ve bunu polenle ilişkilendirdi.



Temmuz 2021'de, onkoloğu tarafından testler için sevk edildi ve yapılan BT taramalarında göğsünde sağ akciğeri baskılayan bir şişlik olduğu bildirildi.



Bay Mackay'a her iki akciğere yayılan ikinci evre 4 HPV kanseri teşhisi kondu, bu da tedavi edilemez olduğu anlamına geliyordu.



Kasım 2023'te sona eren iki yıllık immün tedavi sonrası, tekrar başında, boynunda, göğsünde ya da karın bölgesinde tümörlere dair herhangi bir belirti olmadığı söylendi.



O zamandan beri yapılan taramalarda herhangi bir değişiklik tespit edilmedi ve 4. evre kanseri izlenmeye devam ediyor.