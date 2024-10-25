Soğukların sağlıklı kebabı: Bu özelliği ile diğer kuruyemişlerden ayrılıyor

KESTANE KEBABI TARİFİ

Yapılışı



Kestaneleri Hazırlayın:



Kestanelerin kabuklarını dikkatlice çizin. Her kestanenin üzerine "X" şeklinde bir kesik atarak içinin pişmesini sağlayın. Bu, kestanelerin çatlamasını da önler.

Haşlama (isteğe bağlı):



Kestaneleri bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı tuz ekleyin. Kestaneleri yaklaşık 5-10 dakika haşlayın, sonra süzün.



Kızartma:



Kestaneleri bir tavaya veya ızgaraya yerleştirin. Orta ateşte, her tarafı güzelce kızarana kadar pişirin. Zeytinyağı ve baharatlar ekleyerek lezzet katabilirsiniz.



Pişirme:



Kestaneler pişerken arada bir çevirin, böylece eşit şekilde kızarır. Kestanelerin dış kabuğu çatlayıp iç kısmı yumuşayana kadar pişirin. Genellikle 15-20 dakika sürer.



Servis:



Pişen kestaneleri sıcak olarak servis yapın. Yanında tuz veya baharatlarla sunabilirsiniz.



İpuçları



Kestaneleri pişirdikten sonra bir süre dinlendirirseniz, içinin daha yumuşak olmasını sağlarsınız.



Fırında pişirme yöntemi için, kestaneleri önceden haşlamadan doğrudan fırınlayabilirsiniz. 200°C'de yaklaşık 25-30 dakika pişirin.



Afiyet olsun! Kestane kebabınız kış akşamlarına lezzet katacaktır.