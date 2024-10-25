Soğukların sağlıklı kebabı: Bu özelliği ile diğer kuruyemişlerden ayrılıyor
Kestane, kış aylarının popüler bir meyvesidir ve özellikle kavrulmuş haliyle sevilir. Kış mevsiminde tüketimi artan kestanenin kalp, kanser ve diyabet hastalıklarına karşı koruyucu özelliği olduğu, tansiyon ve kan basıncını da düzenlediği bildirildi. Diğer kuruyemişlere göre daha düşük yağ içeriğine sahiptir, bu da onu sağlıklı bir atıştırmalık haline getirir.
Kışın vücuda enerji veren ve içindeki bol vitamin, mineral sayesinde bağışıklığı güçlendiren kestane en sevilen atıştırmalıklardan biri. Kestaneyi dilerseniz çiğ bir şekilde dilerseniz de pişirerek tüketmeniz gerekmektedir. Kestane, çeşitli yemeklerde, tatlılarda veya tek başına atıştırmalık olarak tüketilebilir. Hem besleyici hem de lezzetli bir seçenektir Kestane en faydalı yiyeceklerden bir tanesi olduğundan pişirerek tüketmeniz daha çok önerilmektedir.