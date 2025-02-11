Son dönemlerin trend diyeti: Etobur beslenme tarzı gerçekten sağlıklı mı?

BİLİM DÜNYASI İKİYE AYRILDI

Dr. Marc Siegel, etobur diyetin yüksek kalorili ve protein açısından zengin olduğunu ancak doymuş yağların kalp sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Siegel, bunun yerine sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetini önerdi.

Harvard mezunu Dr. Georgia Ede ise etobur diyetin, kronik kabızlık semptomlarını iyileştirdiğini belirterek, bu beslenme tarzının ifade edildiği kadar sağlıksız olmadığını savundu.