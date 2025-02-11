Son dönemlerin trend diyeti: Etobur beslenme tarzı gerçekten sağlıklı mı?
Son dönemlerde birçok kişi tarafından tercih edilen etobur diyet; et, yumurta ve süt ürünleri yoğunluklu bir beslenme düzeninden oluşuyor. Bu diyet türünün popüler olmasının nedenlerinin başında genellikle kilo kontrolü sağlaması yer alsa da, Harvard Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan araştırmacı Nick Norwitz, etobur beslenme tarzının, iltihaplı bağırsak hastalıklarının iyileşmesine de katkı sağladığını ifade etti.
Etobur diyet hakkındaki görüşlerini Fox News Digital'de paylaşan Norwitz, etobur diyetin C vitamini eksikliğine yol açabileceği ve bu durumun, iskorbüt riskini artırabileceği iddialarına karşı çıktı.
Harvardlı araştırmacı, taze otla beslenmiş sığır etinde gram başına yaklaşık 25 mikrogram C vitamini bulunduğunu ve günde yaklaşık 2 kilo etle 18 miligram C vitamini alınabileceğini söyledi.