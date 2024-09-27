Son yılların popüler çayı arasında: Matcha çayı nedir? Matcha tozu faydaları neler?

Matcha tozu, özel olarak işlenmiş yeşil çay yapraklarının ince toz haline getirilmiş halidir. Japonya kökenli olan bu toz, zengin bir lezzete ve canlı bir yeşil renge sahiptir. Geleneksel Japon çay seremonilerinde kullanılır ve son yıllarda latte, tatlılar ve smoothieler gibi birçok farklı yiyecek ve içecekte popüler hale gelmiştir. Ayrıca, yüksek miktarda antioksidan içerdiği için sağlık açısından da faydalıdır.