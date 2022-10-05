Sonbahar depresyonuyla başa çıkma yolları

SONBAHARDA NEDEN DEPRESİF OLURUZ?

Havaların kötüleşmesi, günlerin kısalması, açık alanlardan kapalı alanlara girilecek olması mutsuzluk verebilir. Bunun sebeplerinden biri, sonbaharın gelişiyle birlikte azalan güneş ışığının hormonları etkilemesiyle uykuyu düzenleyen biyolojik saatin bozulmasına neden olduğudur.

Bir diğer sebep ise yine güneş ışığının azalması nedeniyle beyindeki kimyasal maddelerin salgılanmasında sorunlar oluştuğu ve bu sorunların kişiyi depresyona sürüklediği söylenebilir.

Vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlayan melatonin hormonu güneş ışınları azaldığında, geceler uzun gündüzler kısa olduğunda daha çok salgılanır. Gün ışığı azaldıkça beyinde yüksek miktarda üretilmeye başlayan melatonin hormonu insan vücudunda enerji düşüklüğü, yorgunluk ve isteksizliğe neden oluyor. Ayrıca beyindeki kimyasal maddelerden biri olan serotonin (mutluluk) hormonu sonbaharda güneş ışınlarının azalması nedeniyle düşer ve bu durum da depresyona neden olabilir.