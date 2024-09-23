Sonbaharda en sık görülen 5 hastalık: (Sonbahar hastalıkları ve belirtileri)

Sonbahar, doğanın renk değiştirdiği ve hava sıcaklıklarının düştüğü bir dönemdir. Bu mevsim, hem fiziksel hem de ruhsal olarak bazı değişiklikleri beraberinde getirirken, çeşitli hastalıkların da daha yaygın hale gelmesine yol açabilir.



Sonbahar, hava değişiklikleri ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı hastalıkların daha yaygın hale geldiği bir dönemdir. Bu dönemde sıkça görülen hastalıklar şunlardır: