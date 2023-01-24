Strep A nedir, belirtileri neler? Streptokok A salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu

İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösterdi. Streptokok A (Strep A ) salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu. Havaların soğuması ile birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirilmesi virüsün yayılmasını da kolaylaştırıyor. Peki, Strep A nedir, belirtileri neler?

Strep A nedir, belirtileri neler? Streptokok A salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu - 1

Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.

Strep A nedir, belirtileri neler? Streptokok A salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu - 2

STREP A BELİRTİLERİ

"Strep A" bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonuna neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.

Strep A nedir, belirtileri neler? Streptokok A salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu - 3

Strep A ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:

-Bademcik iltihabı

-Farenjit

-Kızıl

Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir.Bununla birlikte Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.

Strep A nedir, belirtileri neler? Streptokok A salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu - 4

STREP A NASIL BULAŞIR?

Strep A enfeksiyonları, enfekte bir kişiyle yakın temas yoluyla yayılır. Öksürme ve hapşırma yoluyla veya bir yaradan bulaşabilirler.

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