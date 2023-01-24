Strep A nedir, belirtileri neler? Streptokok A salgını dünya çapında tedirginliğe neden oldu

Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.
"Strep A" bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.
Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonuna neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.
Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.
Strep A ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:
-Bademcik iltihabı
-Farenjit
-Kızıl
Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir.Bununla birlikte Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.
Strep A enfeksiyonları, enfekte bir kişiyle yakın temas yoluyla yayılır. Öksürme ve hapşırma yoluyla veya bir yaradan bulaşabilirler.