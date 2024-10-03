Sürekli bitkin hissetmenizin nedeni olabilir: Eritrosit (RBC) düşüklüğü nedir, neden olur?

ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Eritrosit düşüklüğü, anemi olarak bilinen bir durumu işaret edebilir. Bu durumda, vücuttaki kırmızı kan hücresi sayısı normalin altında olur. Eritrosit düşüklüğünün nedenleri arasında şunlar bulunabilir:



Demir Eksikliği: En yaygın nedenlerden biridir. Demir, hemoglobin üretimi için gereklidir.



Vitamin Eksiklikleri: B12 ve folik asit eksiklikleri de anemiye yol açabilir.



Kronik Hastalıklar: Böbrek hastalığı, kanser veya romatoid artrit gibi durumlar, eritrosit üretimini etkileyebilir.



Kan Kaybı: Yaralanmalar, ameliyatlar veya ağır adet dönemleri gibi durumlar kan kaybına neden olabilir.



Genetik Bozukluklar: Talasemi veya orak hücre anemisi gibi genetik hastalıklar, eritrosit sayısını etkileyebilir.