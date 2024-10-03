Sürekli bitkin hissetmenizin nedeni olabilir: Eritrosit (RBC) düşüklüğü nedir, neden olur?
Eritrositin rolü, çeşitli vücut sistemlerinde birçok hastalık sürecinin araştırılmasında kritik öneme sahiptir. Normalden yüksek veya düşük bir eritrosit sayısı genellikle bir hastalığın ilk belirtisidir. Eritrosit (RBC) düşüklüğü sürekli bitkin hissetmenize, hızlı kalp atışlarına neden olabilir. Peki, eritrosit (RBC) düşüklüğü nedir, neden olur?
Eritrosit, yani kırmızı kan hücresi, kanın ana bileşenlerinden biridir. Vücudun oksijen taşıma görevini üstlenir. Kemik iliğinde üretilir ve hemoglobin adı verilen bir protein içerir. Hemoglobin, oksijenin akciğerlerden dokulara taşınmasını sağlar. Eritrositler ayrıca karbondioksitin (vücut hücrelerinden atık gaz) akciğerlere taşınmasında da rol oynar. Normalde, bir insanın kanında milyonlarca eritrosit bulunur ve bunların sağlıklı bir şekilde işlev görmesi, genel sağlık açısından oldukça önemlidir.