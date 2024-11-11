Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu
ABD'de bulunan Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin yaptığı son araştırmaya göre, gün içerisinde uykulu olma hali, bunama belirtisi olabilir. Uzmanlar, kronikleşen halsizliğin motorik bilişsel risk sendromu ile ilişkili olduğunu keşfetti.
ABD'li bilim insanları, gün içinde aşırı halsiz olan bireylerin, bunama riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Uzmanlar, sürekli uykulu olma halinin bunamaya yol açabilen motorik bilişsel risk sendromu geliştirme olasılığını yükselttiğini belirtti.