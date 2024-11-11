Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu

ABD'de bulunan Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin yaptığı son araştırmaya göre, gün içerisinde uykulu olma hali, bunama belirtisi olabilir. Uzmanlar, kronikleşen halsizliğin motorik bilişsel risk sendromu ile ilişkili olduğunu keşfetti.

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 1

ABD'li bilim insanları, gün içinde aşırı halsiz olan bireylerin, bunama riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Uzmanlar, sürekli uykulu olma halinin bunamaya yol açabilen motorik bilişsel risk sendromu geliştirme olasılığını yükselttiğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 2

Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü araştırmada yaş ortalaması 76 olan 445 yetişkin incelendi. Katılımcıların hiçbiri demans hastası değildi. Dr. Victorie Leroy, ''Bu çalışmanın sonucunda aldığımız en önemli mesajlardan biri, uyku sorunlarının kesinlikle hafife alınmaması gerektiği. Uyku sorunu, uzun vadede demans riskini artırabiliyor'' dedi.

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 3

3 yıl süren araştırmada katılımcılara gece hangi vakitlerde ve ne sıklıkla uyandıkları soruldu. Aynı zamanda araba kullanırken uyanık kalmakta zorlanıp zorlanmadıkları da öğrenildi.

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 4

Araştırmanın sonunda gündüzleri aşırı uykulu olma hali ve sosyal hayata karşı isteksizlik yaşayan kişilerin, bu sorunları yaşamayan kişilere göre demans riskinin üç kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 5

Dr. Leroy, bu sonuca sınırlı sayıda kişinin verileri üzerinden ulaşıldığı için araştırmanın kesinlik taşımadığını ancak yine de dikkatli olunmasında fayda olduğunu belirtti.

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 6

Neurology dergisinde yayınlanan araştırma, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından da onaylandı ancak bazı bilim insanları, bu çalışmanın uyku ve demans arasındaki bağlantıya dair yeterli veriler içermediğini savunuyor.

Sürekli yorgun olmak tehlikeli hastalığın habercisi olabilir! New York Post duyurdu - 7

DEMANS HASTALIĞI NASIL GELİŞİR?

Demans hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin ve bu hücreler arasındaki bağlantıların kaybolmasıyla oluşur. Bu duruma yol açan rahatsızlıklara nörodejeneratif hastalıklar denir.

Alzheimer hastalığı, vasküler problemler, Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklar, nörodejeneratif hastalıklara örnek olarak gösterilebilir. Nörodejeneratif hastalıktan etkilenen bölgeye göre, hastalarda farklı demans belirtileri ortaya çıkabilir.

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