Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Kanser, lenf düğümlerinde kitlelerin yanı sıra nefes darlığı, geçmeyen öksürük ve düşük kırmızı kan hücresi sayısına bağlı kansızlık nedeniyle yorgunluğa neden olabilir. Kanserin erken teşhisi hayat kurtarabilir ancak genellikle birçok kişi tarafından çok geç fark edilir.



LENF KANSERİ NEDEN OLUR?

Lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin kontrolden çıkarak çoğalması ve büyümesi ile ortaya çıkan lenfositler mutasyona uğrar. Lenf kanseri nedenleri arasında şu faktörler de bulunabilir: