Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!
İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Georgia Kennedy, uzun yıllardır kronik yorgunlukla mücadele ediyordu. Bu durumu ilk başlarda önemsemeyen genç kadın, sürekli bitkin olma nedeninin kanser olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.
15 yaşından beri kronik yorgunlukla savaşan trambolin jimnastik antrenörü Georgia Kennedy, 19 yaşında kansere yakalandığını öğrendi. Teşhisten önceki son aylarında yorgunluğu gittikçe artan genç kız, çok sevdiği sporu bile bırakmak zorunda kaldı.