Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Georgia Kennedy, uzun yıllardır kronik yorgunlukla mücadele ediyordu. Bu durumu ilk başlarda önemsemeyen genç kadın, sürekli bitkin olma nedeninin kanser olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 1

15 yaşından beri kronik yorgunlukla savaşan trambolin jimnastik antrenörü Georgia Kennedy, 19 yaşında kansere yakalandığını öğrendi. Teşhisten önceki son aylarında yorgunluğu gittikçe artan genç kız, çok sevdiği sporu bile bırakmak zorunda kaldı.

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Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 2

Bu süreçte defalarca doktora giden Kennedy, göğüs röntgeni de çektirdi ancak taramada herhangi anormal bir şey çıkmadı.

Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 3

Nefes almakta güçlük çektiği için yeniden hastanenin yolunu tutan genç kızın öksürüğünün ilk etapta enfeksiyon kaynaklı olabileceği düşünülse de gerçek çok başka çıktı. Talihsiz genç kıza, hodgkin lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Kanser kitlesi, 2 yıl boyunca Kennedy'nin vücudunda sinsice büyümüştü.

Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 4

Hodgkin lenfoma, bağışıklık sisteminin bir parçası olan ve vücuda yayılan lenf düğümleri adı verilen damar ve bezlerde gelişen nadir bir kanser türüdür.

Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 5

Lenf düğümleri genellikle, enfeksiyona tepki olarak şişer ve kısa süre sonra normal boyutlarına döner. Ancak Hodgkin lenfomada bu hücreler anormal şekilde gelişir, hızla çoğalır ve lenf düğümlerinde kalıcı büyümeler oluşturur.

Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 6

Hodgkin lenfoma kanseri, son yıllarda gençler arasında da artış göstermeye başladı. Cancer Research verilerine göre, İngiltere'de 1990'ların başından bu yana 24 yaşın altındaki kişilerde vakalar yüzde 32 oranında arttı.

Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 7

Kanser, lenf düğümlerinde kitlelerin yanı sıra nefes darlığı, geçmeyen öksürük ve düşük kırmızı kan hücresi sayısına bağlı kansızlık nedeniyle yorgunluğa neden olabilir. Kanserin erken teşhisi hayat kurtarabilir ancak genellikle birçok kişi tarafından çok geç fark edilir.

LENF KANSERİ NEDEN OLUR?

Lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin kontrolden çıkarak çoğalması ve büyümesi ile ortaya çıkan lenfositler mutasyona uğrar. Lenf kanseri nedenleri arasında şu faktörler de bulunabilir:

  • Helikobakter pilori ile HIV gibi virüs ve enfeksiyonlar
  • Radyasyon yanı sıra tarım gibi belirli kimyasal türlerine maruz kalmaya neden olan çevresel koşullar
  • İmplantlar
  • Otoimmün koşullar
  • Bağışıklık sistemi düşüklüğü
  • Yaş ve genetik faktörler 
Sürekli yorgun ve uykusuzdu: Nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! - 8

LENF KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudun herhangi bir yerinde şişlik, açıklanamayan yorgunluk, ben değişiklikleri, geçmeyen ağrı ve açıklanamayan kilo değişimi gibi belirtiler, Hodgkin lenfoma kanseri hakkında fikir verebilir.

Lenfoma belirtilerinden biri de hastanın bağışıklık sistemi yeterli çalışmadığı için grip benzeri bulgular göstermesidir. Haftalarca süren grip, görmezden gelinen kanser belirtilerinin başında gelir.

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