Şuruptan sonra içilmesi öksürük krizlerini tetikliyor: Uzman isim 15 dakika kuralına dikkat çekti!
Günümüzde birçok insan, şurup tükettikten hemen sonra su içmektedir. Bu davranışın zararsız olduğunu düşünenler olsa da, uzmanlar şurup içtikten sonra su tüketmenin olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulunuyor. İşte şurup aldıktan sonra su içmenin yol açabileceği etkiler.
Günümüzde birçok insan, şurup tükettikten hemen sonra su içmenin zararsız olduğuna inanarak bu alışkanlığı sürdürmektedir. Dr. Kanika Bobli'ye göre öksürük şurubu içtikten sonra su içmek, olumsuz etkilere neden olabilir.