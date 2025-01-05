Şuruptan sonra içilmesi öksürük krizlerini tetikliyor: Uzman isim 15 dakika kuralına dikkat çekti!

Sonuç olarak, mukus üretimi tekrar artabilir ve öksürük şiddetlenebilir. Uzmanlar, öksürük şurubu tükettikten sonra bir süre su içmekten kaçınmanın, ilacın etkisinin boğazda daha uzun süre kalmasını sağlayarak öksürüğü daha etkili bir şekilde hafifletebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, şurup aldıktan sonra su içmeden önce en az 15-30 dakika beklemek, şurubun tam olarak işlevini yerine getirmesi için önerilmektedir.