Süte 1 kaşık pekmez ekleyince ne olur: Vücut üzerinde 6 etkisi var

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Pekmez sindirim enzimlerini harekete geçirerek daha iyi sindirimi teşvik eder ve kabızlığı önler. Yemeklerden sonra Pekzmezli sütü içmek sindirimi iyileştirebilir ve sindirim rahatsızlığını hafifletebilir.

Bu karışım ayrıca sindirim enzimlerini uyararak sindirime yardımcı olur ve böylece hazımsızlık ve bağırsak sorunlarını hafifletir.





