Tahin içerisine ekleyince mucizeye dönüşen baharat! Kemiklerinizi sağlamlaştırıyor, tıkalı damarları açıyor
Tahin, susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen, sağlık açısından oldukça faydalı ve besleyici bir gıda olarak mutfaklarda önemli bir yere sahiptir. Zengin vitamin, mineral ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde hem enerji verir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak tahini daha da faydalı hale getiren, sağlık etkilerini katlayan bir malzeme var! Bu mucizevi karışım, tıkalı damarları açmaktan vücudu toksinlerden arındırmaya kadar birçok etkisiyle adeta bir sağlık iksiri oluşturuyor. İşte tahinin içine ekleyebileceğiniz bu özel malzeme ve sunduğu inanılmaz faydalar...
Tahin, başlı başına bir sağlık deposu olsa da, doğru malzemelerle birleştirildiğinde etkisi birkaç kat artabiliyor. Tahine bir çay kaşığı kimyon eklemek, hem vücudun inflamasyonla savaşmasına yardımcı olur hem de karışımın damar açıcı etkisini artırır. Üstelik bu karışım sadece damar sağlığı için değil, aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde de oldukça olumlu etkiler gösterir.