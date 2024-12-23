Tahin içerisine ekleyince mucizeye dönüşen baharat! Kemiklerinizi sağlamlaştırıyor, tıkalı damarları açıyor

TAHİN VE KİMYONUN BİRLİKTE KULLANIMI

Tahini bir kaseye alın ve üzerine bir miktar kimyon serpin. Dilerseniz birkaç damla limon suyu ekleyerek karışımı daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Bu karışım, kahvaltıda ekmekle birlikte tüketilebileceği gibi, salatalar veya haşlanmış sebzeler üzerine sos olarak da kullanılabilir.



Tahin ve kimyon, kolayca hazırlanan ve hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal bir karışımdır. Bu doğal ve besleyici ikiliyi sofralarınıza ekleyerek hem keyifli bir tat deneyimi yaşayabilir hem de sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.