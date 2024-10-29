Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız

Bağışıklık dostu tahini, genellikle kan yapıcı özelliğiyle ön plana çıkan pekmezle birlikte tüketiyoruz. Ancak lezzetiyle damak çatlatan bu ikili, genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 1

Kahvaltı ve sahur sofralarının vazgeçilmez tatlarından olan pekmez ve tahin ikilisi, tok tutucu özelliklerinin yanı sıra kendilerine has lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Ancak tahin ve pekmez karıştırılarak tüketildiğinde, içlerindeki kalsiyum ve demir bağlanarak bileşiklere dönüşüyor ve bu besinlerin faydaları, etkisiz hale gelebiliyor.

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Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 2

Tahinin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise şeker bakımından yüksek bir besindir. Bu iki besinin bir arada tüketimi, kilo alımını hızlandırır ve şeker seviyesini yükseltir. Ayrıca, şişkinliğe de neden olabilir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 3

Tahin ve pekmez ikilisinin olumsuz etkilerinden korunmak için tahini yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Pekmezin yerine bal veya reçel kullanmak da iyi bir seçenek olabilir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 4

Pekmezin içerisinde yoğun miktarda bulunan şeker ve yağ, ilerleyen zamanlarda kanser riskini artırabilir. Uzmanlar, pekmezin bilinçsiz tüketiminin DNA'mızda hasara neden olabileceğinin altını çizdi.

Ancak pekmez ve tahin ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, sağlığa sayısız faydalar sağladığını da unutmamak gerekir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 5

PEKMEZİN FAYDALARI

Pekmezin içeriğindeki vitaminler ve antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı vücudu korur.

Pekmez, serbest radikallerin zararlarını önler ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 6

Karbonhidratlar ve doğal meyve şekeri içerdiği için hızlı bir enerji kaynağı olan pekmez, özellikle egzersiz öncesi veya sonrası için iyi bir enerji kaynağıdır.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 7

TAHİNİN FAYDALARI

Antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra içeriğinde yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran tahin, vücuttaki iltihapları önlemeye yardım eder.

Lignan adı verilen antioksidanlar içeren tahin, tüketiminde aşırıya kaçılmadığı takdirde kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye katkı sağlar.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 8

Çoklu doymamış yağ asitleri, proteinler, E vitamini, sesamin, sesamolin ve sesamol gibi lignanlar açısından zengin olan tahin, yüksek kan basıncını sağlıklı seviyelere getirir.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 9

Susam tohumundan elde edilen tahinin içindeki antioksidanlar, beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Özellikle demans ve Alzheimer gibi hastalıkların semptomlarını azaltır.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 10

Yüksek magnezyum içeren tahin, kemik yapısının korunmasına ve gelişimine de katkı sağlar. Tahinin içindeki demir, düşük kırmızı kan hücresi sayısı, demir eksikliği ve yorgunlukla karakterize bir hastalık olan aneminin önlenmesine yardımcı olur.

Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Meğer yıllarca sağlığımızla oynamışız - 11

Sesamin ve sesamol adı verilen iki temel antioksidan içeren tahin, bazı kanser hücreleriyle mücadele konusunda güçlü bir etki yaratabilir.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını korumaya yardım edebilecek bileşikler içeren tahin, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.


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