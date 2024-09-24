Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni

TANSİYONUN YÜKSELMESİNİN NEDENLERİ

Tansiyonun yükselmesinin birçok nedeni olabilir. İşte bazı yaygın sebepler:



Stres: Psikolojik baskı ve kaygı, tansiyonu artırabilir.



Diyet: Aşırı tuz, doymuş yağ ve şeker tüketimi tansiyonu yükseltebilir.



Obezite: Fazla kilolu olmak, kalp üzerinde ek bir yük oluşturur ve tansiyonu artırabilir.



Egzersiz Eksikliği: Düzenli fiziksel aktivite eksikliği tansiyonun yükselmesine neden olabilir.



Alkol ve Sigara: Aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek tansiyonu olumsuz etkileyebilir.



Genetik Faktörler: Ailede hipertansiyon öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir.



Yaş: Yaş ilerledikçe tansiyon yükselme riski artar.



Hastalıklar: Böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar gibi sağlık sorunları da tansiyonu etkileyebilir.