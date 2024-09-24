Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni
Yüksek tansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncın normalden fazla olması durumudur. Sistolik (büyük) ve diastolik (küçük) tansiyon farklı sebeplere bağlı olarak yükselebilir. Yüksek tansiyon genellikle belirti vermez, bu nedenle "sessiz katil" olarak adlandırılır. Ancak bazı kişilerde baş dönmesi, gözlerde bulanıklık, nefes darlığı, göğüs ağrısı, burun kanaması gibi nedenlerle kendisini gösterir. Peki, tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedenini derledik.
Tansiyon yükselmesi, kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncın normalden yüksek olması durumudur. Genellikle iki ölçümle ifade edilir: sistolik (büyük) ve diastolik (küçük) tansiyon. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir. Normal tansiyon değerleri genellikle 120/80 mmHg olarak kabul edilir; 130/80 mmHg ve üzeri yüksek tansiyon olarak sınıflandırılır.