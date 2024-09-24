Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni

Yüksek tansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncın normalden fazla olması durumudur. Sistolik (büyük) ve diastolik (küçük) tansiyon farklı sebeplere bağlı olarak yükselebilir. Yüksek tansiyon genellikle belirti vermez, bu nedenle "sessiz katil" olarak adlandırılır. Ancak bazı kişilerde baş dönmesi, gözlerde bulanıklık, nefes darlığı, göğüs ağrısı, burun kanaması gibi nedenlerle kendisini gösterir. Peki, tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedenini derledik.

Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni - 1

Tansiyon yükselmesi, kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncın normalden yüksek olması durumudur. Genellikle iki ölçümle ifade edilir: sistolik (büyük) ve diastolik (küçük) tansiyon. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir. Normal tansiyon değerleri genellikle 120/80 mmHg olarak kabul edilir; 130/80 mmHg ve üzeri yüksek tansiyon olarak sınıflandırılır.

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Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni - 2

Yüksek tansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncın normalden fazla olması durumudur. Tıbbi terimle "hipertansiyon" olarak adlandırılır. Tansiyon, iki değerle ölçülür:

Sistolik tansiyon: Kalbin kan pompalarken oluşturduğu basınç (büyük tansiyon).

Diastolik tansiyon: Kalp dinlenme halindeyken damar içindeki basınç (küçük tansiyon).

Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni - 3

TANSİYONUN YÜKSELMESİNİN NEDENLERİ

Tansiyonun yükselmesinin birçok nedeni olabilir. İşte bazı yaygın sebepler:

Stres: Psikolojik baskı ve kaygı, tansiyonu artırabilir.

Diyet: Aşırı tuz, doymuş yağ ve şeker tüketimi tansiyonu yükseltebilir.

Obezite: Fazla kilolu olmak, kalp üzerinde ek bir yük oluşturur ve tansiyonu artırabilir.

Egzersiz Eksikliği: Düzenli fiziksel aktivite eksikliği tansiyonun yükselmesine neden olabilir.

Alkol ve Sigara: Aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek tansiyonu olumsuz etkileyebilir.

Genetik Faktörler: Ailede hipertansiyon öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir.

Yaş: Yaş ilerledikçe tansiyon yükselme riski artar.

Hastalıklar: Böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar gibi sağlık sorunları da tansiyonu etkileyebilir.

Tansiyon neden yükselir? Küçük tansiyonun yükselmesinin 5 nedeni - 4

KÜÇÜK TANSİYON NEDEN YÜKSELİR?

Küçük tansiyon, yani diastolik tansiyonun yükselmesinin birkaç nedeni olabilir:

Stres: Psikolojik baskı ve anksiyete, tansiyonu etkileyebilir.

Diyet: Aşırı tuz tüketimi, diastolik tansiyonu artırabilir.

Obezite: Fazla kilolu olmak, kan damarlarına baskı yaparak ta nsiyonu yükseltebilir.

Egzersiz Eksikliği: Fiziksel aktivite eksikliği tansiyonu olumsuz etkileyebilir.

Hormonlar: Bazı hormonal dengesizlikler diastolik tansiyonu artırabilir.

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