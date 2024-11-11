Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir
Genellikle haşlama, kızartma ve fırınlama gibi yöntemlerle pişirilen tavuk eti, hem yüksek protein içeriğiyle hem de zengin selenyum oranıyla dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, birçok sofranın baş köşesinde yer alan tavuğun, pişirilmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
İngiltere Gıda Standartları Kurumu'na göre, tavuğu pişirmeden önce yıkamak, ''kampilobakter'' adlı bakterilerin el, mutfak tezgahı ve giysiler başta olmak üzere pek çok yere bulaşmasına neden olabilir.