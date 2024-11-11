Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir

Genellikle haşlama, kızartma ve fırınlama gibi yöntemlerle pişirilen tavuk eti, hem yüksek protein içeriğiyle hem de zengin selenyum oranıyla dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, birçok sofranın baş köşesinde yer alan tavuğun, pişirilmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 1

İngiltere Gıda Standartları Kurumu'na göre, tavuğu pişirmeden önce yıkamak, ''kampilobakter'' adlı bakterilerin el, mutfak tezgahı ve giysiler başta olmak üzere pek çok yere bulaşmasına neden olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 2

Bakterinin vücutta kuluçka süresi, yaklaşık 24 ila 72 saat arasında değişirken, bakteri ile temastan 2-5 gün sonra kanlı ishal, kramp, karın ağrısı ve ateş gibi belirtiler görülebilir. Özellikle bağırsak sağlığı zayıf olan kişileri oldukça olumsuz etkileyen bu bakteri, AIDS hastalarında ise kan dolaşımına yayılarak ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir.

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 3

Uzmanlar, kampilobakter bakterisinin tavuk yıkama esnasında kişilere ve eşyalara bulaşabileceği konusunda uyarsa da, birçok kişi bu hatayı yapmaya ısrarla devam ediyor.

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 4

Kampilobakter bakterisi, ince bağırsakta iltihaba neden olabilir. Bu durum, nadir de olsa ölümle sonuçlanabilir.

Enfeksiyonun nedenleri arasında genellikle çiğ kümes hayvanları, sebzeler veya pastörize edilmemiş süt tüketimi yer alır.

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 5

Tavuk etinin yalnızca yıkanması değil, yeterince pişirilmemesi de ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Yeterince pişmeyen tavuk eti, bakterilerin hayatta kalmasına ve zehirlenmeye neden olur. Bu nedenle tavuk etinin iç sıcaklığının en az 75°C'ye ulaşması gerekir. Tavuk etinin uygun olmayan sıcaklıklarda saklanması da bakterilerin çoğalmasına yol açabilir.

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 6

TAVUK ETİNİN FAYDALARI

Tavuk eti; kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini, protein ve omega yağ asitleri bakımından zengindir. İleri yaşlarda oluşan kas kaybı, kemik erimesi ve eklem iltihabı gibi rahatsızlıklarının önüne geçer. Tavuk etinin içerdiği zengin A vitamini gözleri korurken, B12 vitamini ise dokuları iyileştirir.

Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir - 7

Tavuk eti, ''Triptofan'' adı verilen amino asit bakımından da zengindir. Triptofan; ruh halini, uykuyu ve iştahı düzenleyebilir. Bu nedenle bir kase tavuk çorbasının, beyindeki serotonin seviyesini yükselterek, stresi azalttığı bilinir.

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