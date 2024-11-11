Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? İngiliz uzmanlar gerçeği açıkladı: Bu hata ölümle sonuçlanabilir

Tavuk etinin yalnızca yıkanması değil, yeterince pişirilmemesi de ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Yeterince pişmeyen tavuk eti, bakterilerin hayatta kalmasına ve zehirlenmeye neden olur. Bu nedenle tavuk etinin iç sıcaklığının en az 75°C'ye ulaşması gerekir. Tavuk etinin uygun olmayan sıcaklıklarda saklanması da bakterilerin çoğalmasına yol açabilir.