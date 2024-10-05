Tek bir lokması bile kanser yapıyor! ABD'li profesör uyardı: Dünyanın en ölümcül yemeği

Northeastern Üniversitesi Profesörü Dr. Darin Detwiler, ''Eğer balıkta parazit kurdu varsa, tek lokmada bile vücuda girebilir ve enfeksiyon tahmin edilenden daha hızlı yayılır'' dedi.

Bilim insanları, çiğ balıktan yapılan diğer yemeklerin de Koi pla gibi kansere neden olabileceğini belirtti. Ancak uyarılara rağmen bu yemekler hala Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde popüler.