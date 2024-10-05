Tek bir lokması bile kanser yapıyor! ABD'li profesör uyardı: Dünyanın en ölümcül yemeği

ABD'li doktorlar, tek lokması bile kanser eden Koi pla yemeğini tüketmemeleri konusunda Tayland'ı ziyaret eden turistleri uyarıyor.

Tek bir lokması bile kanser yapıyor! ABD'li profesör uyardı: Dünyanın en ölümcül yemeği - 1

Uzmanlar; çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle yapılan Koi pla yemeğinin dünyanın en ölümcül yerel yemeği olduğunu belirttiler.  Koi pla yemeğinde kullanılmak üzere yetiştirilen tatlı su balıklarında, karaciğer kelebeği olarak da bilinen parazit kurdu bulunabilir. Parazit kurdu vücuda girdikten sonra hücrelere zarar vermesinin yanı sıra safra kanalı kanserine neden olan iltihaplanmaya yol açabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Tek bir lokması bile kanser yapıyor! ABD'li profesör uyardı: Dünyanın en ölümcül yemeği - 2

Northeastern Üniversitesi Profesörü Dr. Darin Detwiler, ''Eğer balıkta parazit kurdu varsa, tek lokmada bile vücuda girebilir ve enfeksiyon tahmin edilenden daha hızlı yayılır'' dedi.

Bilim insanları, çiğ balıktan yapılan diğer yemeklerin de Koi pla gibi kansere neden olabileceğini belirtti. Ancak uyarılara rağmen bu yemekler hala Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde popüler.

Tek bir lokması bile kanser yapıyor! ABD'li profesör uyardı: Dünyanın en ölümcül yemeği - 3

Singapurlu profesörlerin bölgedeki üç eyalette yaptıkları geniş çaplı ankete göre katılımcıların yüzde 66'sı yemeğin risklerini bilmelerine rağmen tüketmeye devam ediyor.

Uzmanlar, karaciğer parazitini öldürmenin en iyi yolunun balığı tüketmeden önce iyice pişirmek olduğunu söylüyor.

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