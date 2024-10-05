Tek bir lokması bile kanser yapıyor! ABD'li profesör uyardı: Dünyanın en ölümcül yemeği
ABD'li doktorlar, tek lokması bile kanser eden Koi pla yemeğini tüketmemeleri konusunda Tayland'ı ziyaret eden turistleri uyarıyor.
Uzmanlar; çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle yapılan Koi pla yemeğinin dünyanın en ölümcül yerel yemeği olduğunu belirttiler. Koi pla yemeğinde kullanılmak üzere yetiştirilen tatlı su balıklarında, karaciğer kelebeği olarak da bilinen parazit kurdu bulunabilir. Parazit kurdu vücuda girdikten sonra hücrelere zarar vermesinin yanı sıra safra kanalı kanserine neden olan iltihaplanmaya yol açabilir.