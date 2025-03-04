Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz?
Her gün bir saat yürümek kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olabilir ve sağlığı iyileştirebilir. Araştırmalar, kalorisi kısıtlı bir diyetle birleştirilen bu rutinin, tek başına diyete kıyasla kilo kaybını artırdığını gösteriyor. Faydaları arasında kas kütlesinin korunması, ruh halinin iyileştirilmesi ve kalp hastalığı ve diyabet risklerinin azaltılması yer alıyor.
Yürüyüş basittir ancak düzenli olarak yapıldığında harika bir egzersizdir. Journal of Nutrition'daki uzmanlar tarafından yapılan kapsamlı bir tıbbi incelemeye göre, günde bir saat yürümek kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olabilir ve çok sayıda sağlık faydası sağlayabilir.
Çalışma, kalorisi kısıtlı bir diyetle birleştirilen yürüyüşün, 12 haftalık bir süre boyunca yalnızca diyete kıyasla kişilerin 4 pound'a kadar daha fazla kilo vermesine yardımcı olabileceğini, aynı zamanda yağsız kas kütlesini koruyabileceğini ve genel sağlık sonuçlarını iyileştirebileceğini ortaya koyuyor.