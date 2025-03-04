Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz?

KİLO KAYBI İÇİN NE KADAR YÜRÜYÜŞ ŞART?

24 haftalık bir çalışma, yürüyüş seanslarını iki 25 dakikalık döneme bölmenin, tek bir 50 dakikalık seanstan daha fazla kilo kaybına yol açtığını buldu. Daha kısa aralıklarla yürüyen katılımcılar, sürekli yürüyenlere göre 3,7 pound daha fazla kilo verdiler.



ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, önemli kilo kaybı için haftada en az 300 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite öneriyor. Her gün bir saat yürümek, yağsız kas kütlesini korurken bu hedefe ulaşmaya yardımcı olabilir.

Yeni başlayanlar için uzmanlar, rahat bir tempoda haftada iki veya üç kez 5-15 dakikalık yürüyüşle yavaşça başlamayı öneriyor. İlerleme kademeli olmalı, genç yetişkinler aktiviteyi haftada bir, yaşlı yetişkinler ise yaralanmayı önlemek için her 2-4 haftada bir artırmalıdır.



