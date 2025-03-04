Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz?

Her gün bir saat yürümek kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olabilir ve sağlığı iyileştirebilir. Araştırmalar, kalorisi kısıtlı bir diyetle birleştirilen bu rutinin, tek başına diyete kıyasla kilo kaybını artırdığını gösteriyor. Faydaları arasında kas kütlesinin korunması, ruh halinin iyileştirilmesi ve kalp hastalığı ve diyabet risklerinin azaltılması yer alıyor.

Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 1

Yürüyüş basittir ancak düzenli olarak yapıldığında harika bir egzersizdir. Journal of Nutrition'daki uzmanlar tarafından yapılan kapsamlı bir tıbbi incelemeye göre, günde bir saat yürümek kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olabilir ve çok sayıda sağlık faydası sağlayabilir.

Çalışma, kalorisi kısıtlı bir diyetle birleştirilen yürüyüşün, 12 haftalık bir süre boyunca yalnızca diyete kıyasla kişilerin 4 pound'a kadar daha fazla kilo vermesine yardımcı olabileceğini, aynı zamanda yağsız kas kütlesini koruyabileceğini ve genel sağlık sonuçlarını iyileştirebileceğini ortaya koyuyor.


N-LIFE HABERLERİ

Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 2

KİLO KAYBI İÇİN NE KADAR YÜRÜYÜŞ ŞART?

24 haftalık bir çalışma, yürüyüş seanslarını iki 25 dakikalık döneme bölmenin, tek bir 50 dakikalık seanstan daha fazla kilo kaybına yol açtığını buldu. Daha kısa aralıklarla yürüyen katılımcılar, sürekli yürüyenlere göre 3,7 pound daha fazla kilo verdiler.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, önemli kilo kaybı için haftada en az 300 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite öneriyor. Her gün bir saat yürümek, yağsız kas kütlesini korurken bu hedefe ulaşmaya yardımcı olabilir.

Yeni başlayanlar için uzmanlar, rahat bir tempoda haftada iki veya üç kez 5-15 dakikalık yürüyüşle yavaşça başlamayı öneriyor. İlerleme kademeli olmalı, genç yetişkinler aktiviteyi haftada bir, yaşlı yetişkinler ise yaralanmayı önlemek için her 2-4 haftada bir artırmalıdır.

Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 3

Motivasyonu ve zorluğu korumak için yürüyüş rutinleri, rotaları değiştirerek, yürüyüş süresini daha kısa seanslara bölerek, yürüyüş sürelerini değiştirerek, partnerlerle yürüyerek, sesli kitaplar veya podcastler dinleyerek ve kendini yeni yürüyüş ekipmanlarıyla ödüllendirerek değiştirilebilir.

Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 4

Kilo kaybı meydana geldikçe, daha hafif vücut ağırlığı fiziksel aktiviteler sırasında daha az kalori yaktığı için yürüyüş yoğunluğu artmalıdır. 150 poundluk bir kişi, aynı hızda 180 poundluk bir kişiye kıyasla saatte yaklaşık 50 kalori daha az yakar.

Kilo kaybı için yürüyüşün etkinliği, yürüyüş hızı, süresi, yoğunluğu, sıklığı ve beslenme alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ancak, her gün 50 dakika yürümek, forma girmek ve fazla yağları yakmak için yeterli olabilir.

Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 5

YÜRÜYEREK KALORİ AÇIĞI OLUŞTURMAK, FORMA GİRMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Yürüme, diyet değişiklikleriyle birleştirildiğinde kilo kaybı için özellikle etkilidir. Araştırmalar, kalori alımını günde 500-800 kalori sınırlayan ve haftada 3 saat 3,7 mil hızla yürüyen kişilerin, yalnızca kalorileri sınırlayanlara kıyasla daha fazla kilo kaybı yaşadığını göstermektedir.

Uzmanlar, yürüyüş ve azaltılmış kalori alımıyla günlük 500 kalorilik bir açık oluşturmanın haftada 0,5-2 pound kilo kaybına yol açabileceğini öne sürüyor. Bu hesaplama, bir pound vücut ağırlığının 3.500 kaloriye eşit olduğu ilkesine dayanmaktadır.

Yürüme sırasında yakılan kalori miktarı öncelikle kişinin kilosuna ve yürüme hızına bağlıdır. Ortalama bir yetişkin yürüyüş hızı olan 3 mph'de, 150 pound ağırlığındaki bir kişi saatte yaklaşık 224 kalori yakabilirken, 180 pound ağırlığındaki biri yaklaşık 270 kalori yakar.

Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 6

HER GÜN YÜRÜMENİN ETKİLEYİCİ FAYDALARI

Yürüyüş, kilo kaybının yanı sıra ruh halinin iyileşmesi, kan basıncının düşmesi, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve genel ölüm riskinin azalması gibi ek sağlık faydaları sağlar. Haftada en az 150 dakika düzenli yürüyüş, mevcut kilonun korunmasına ve yılda 1,1-1,8 pound olan tipik yetişkin kilo alımının önlenmesine yardımcı olabilir. Günlük yürüyüş, kilo yönetiminden bunama, Alzheimer ve çeşitli kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli hastalık risklerinin azaltılmasına kadar kapsamlı faydalar sağlar.


Tekrar forma girmek için her gün kaç dakika yürümelisiniz? - 7

Yürümek için özel bir ekipman gerekmez ve günlük rutinlere kolayca dahil edilebilir. Yürüyüş yoğunluğu, kalori yakımını artırmak ve kilo verme hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürmek için elde taşınan ağırlıklar kullanılarak, eğimli yerlerde yürüyerek veya ağırlıklı yelek giyerek artırılabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER