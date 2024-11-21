Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini

A, B, C, K vitaminleri ve potasyum yönünden zengin olan ısırgan otu, özellikle romatizmal hastalıkların yol açtığı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Tekstil ve ilaç sanayide ham madde olarak kullanılan ısırgan otu, İslam tarihinde önemli bir isim olan Lokman Hekim'in de favori besinleri arasında yer alır.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 1

Isırgan otunun içerisindeki C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antibakteriyel bir bitki olan ısırgan otu, vücuttaki toksinleri atılmasına ve iltihabın azalmasına yardımcı olur.

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Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 2

İdrar söktürücü özelliği olan ısırgan otu, böbrek taşı ve kum oluşumunu önleyebilir. Ağrı kesici bir besin olan ısırgan otu, kalsiyum ve potasyum açısından da zengin bir besindir. Isırgan otunun eklem ağrılarına iyi geldiği bilinir.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 3

A ve C vitamini bakımından zengin olan ısırgan otu, ciltteki akne ve sivilcelerin oluşumunu azaltır. Isırgan otu, düzenli tüketildiği takdirde kırmızı kan hücresi oluşumunu destekleyerek kansızlığı önler.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 4

Isırgan otu, saç sağlığı için de şifalı bir bitkidir. Kepek ve dökülme sorunlarının önüne geçer ve saçlara parlaklık verir. Aynı zamanda aşırı yağlanma problemini de ortadan kaldırır.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 5

Ülkemizde özellikle, Karadeniz Bölgesi’nin iklim koşulları, ısırgan bitkisinin yetişmesi için uygundur. Tekstil ve ilaç sektöründe sıklıkla kullanılan ısırgan otunun genellikle liflerinden yararlanılır.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 6

Lokman Hekim'in de favori besinlerinden olduğu rivayet edilen ısırgan otunun kök, yaprak ve sapından şifa akar. Siyatik, lumbago ağrılarını azaltır ve kan dolaşımını uyarır. Isırgan otunun kanı temizleyip alyuvarları yenilediği ve kan şekerini düşürdüğü de bilinir.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 7

Isırgan otunun geleneksel tıpta da yeri büyüktür. Dünyada birçok kişi, hormon sorunlarını azaltmak için düzenli olarak ısırgan otu çayı tüketir. Isırgan otu, doğanın en zengin protein kaynaklarındandır.

İngiliz beslenme yazarı Ambrose Heat, ısırgan otunun uykusuzluk ve mide problemlerini yok etmeye de yardımcı olabileceğini savunuyor.

Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini - 8

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Isırgan otu, cilt ile temas ettiğinde yanma ve kaşıntıya neden olabilir. Bilinçsiz tüketimi; döküntü, terleme, kusma, ishal ya da mide ağrısı gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Aşırı ısırgan otu tüketiminin regl düzensizliğine yol açtığı da öne sürülür.

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