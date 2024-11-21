Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini

İdrar söktürücü özelliği olan ısırgan otu, böbrek taşı ve kum oluşumunu önleyebilir. Ağrı kesici bir besin olan ısırgan otu, kalsiyum ve potasyum açısından da zengin bir besindir. Isırgan otunun eklem ağrılarına iyi geldiği bilinir.