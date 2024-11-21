Tekstilden tıbba her alanda kullanılıyor! Kanı temizleyip alyuvarları yeniliyor: Lokman Hekim'in favori besini
A, B, C, K vitaminleri ve potasyum yönünden zengin olan ısırgan otu, özellikle romatizmal hastalıkların yol açtığı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Tekstil ve ilaç sanayide ham madde olarak kullanılan ısırgan otu, İslam tarihinde önemli bir isim olan Lokman Hekim'in de favori besinleri arasında yer alır.
Isırgan otunun içerisindeki C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antibakteriyel bir bitki olan ısırgan otu, vücuttaki toksinleri atılmasına ve iltihabın azalmasına yardımcı olur.