Tereyağı ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Yarım çay kaşığı karabiber etkiyi kat kat artırıyor

TEREYAĞI VE PEKMEZ KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

1 su bardağı organik pekmeze, yarım çay bardağı su katarak bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Ardından 1 yemek kaşığı tereyağını içine ekleyin. Tereyağı ve pekmeze, yarım çay kaşığı karabiber eklemek de faydaları artıracaktır. Katı hale gelen karışımı, sabah ve akşam olmak üzere her gün birer yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Ancak olası sağlık risklerine karşı bu karışımı düzenli tüketmeden önce bir doktora danışmanızda yarar vardır.