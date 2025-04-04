Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil''

İngiltere'de yaşayan 3 çocuk babası David Paul, beyin kanseri teşhisi konulduktan 5 ay sonra yaşama gözlerini yumdu. Talihsiz adamın eşi Shelly-Grattan Paul, hastalığın sinsice yayıldığını belirterek ''Beyin kanseri olan birçok kişi, tehlikeli hastalığın farkında değil'' ifadelerini kullandı.

Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil'' - 1

Yapılan taramalar soncunda terminal evre dört metastatik beyin kanseri olduğu tespit edilen 56 yaşındaki Davil Paul, hastalığın ilerlemesi nedeniyle aylar sonra hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil'' - 2

Eşinin ölümü karşısında büyük bir şok ve üzüntü içinde olduğunu belirten Shelly-Grattan Paul, David Paul'un son günlerinde konuşma ve hareket etme yeteneğini tamamen kaybettiğini söyledi.

Shelly-Grattan Paul, ''Eşimin beyin kanseri olabileceği, aklımın ucundan bile geçmezdi. Diğer kanser türlerini duymuştum ama beyin kanseri ihtimalini hiç düşünmedim. Aralık ayında kanser daha da agresifleşti. İki kere felç geçirdi ve daha sonra konuşamaz hale geldi'' sözleriyle sancılı süreci anlattı.

Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil'' - 3

BEYİN KANSERİ NEDİR?

Beyin kanseri, beyinde bulunan hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Beyin kanseri, primer ve sekonder olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Primer beyin kanserleri, beyin hücrelerinin doğrudan anormal büyümesiyle başlarken; sekonder beyin kanseri, vücudun diğer organlarında (örneğin akciğer, meme veya böbrek) oluşan kanserlerin beyine yayılması sonucu gelişir. Beyin kanseri, genellikle beyin tümörü olarak adlandırılır ve tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.

Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil'' - 4

BEYİN KANSERİ BELİRTİLERİ

Beyin kanseri, tümörün bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne ve yayılma hızına bağlı olarak farklı belirtiler verebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Baş ağrıları: Beyin kanserinin en yaygın belirtisidir. Özellikle sabahları daha şiddetli olabilir ve bulantı ile birlikte görülebilir.

Bulantı ve kusma: Sabahları baş dönmesiyle birlikte kusma, beynin basınç altında kalmasından kaynaklanabilir.

Nöbetler (Epilepsi): Beyindeki anormal elektriksel aktivite, nöbetlere yol açabilir. Bu durum, daha çok nöbet geçirmemiş bireylerde önemli bir belirti olabilir.

Duyusal ve motor bozukluklar: Yüzde, vücutta veya ekstremitelerde güçsüzlük, uyuşma veya his kaybı görülebilir.

Kişilik ve davranış değişiklikleri: Beyindeki tümör; kişilik değişikliklerine, düşünce bozukluklarına, hafıza problemlerine ve psikolojik belirtilere neden olabilir.

Görme veya duyma problemleri: Beynin görsel veya işitsel işlevlerini etkileyen tümörler, görme kaybı veya işitme problemlerine yol açabilir.

Konuşma zorlukları: Beyindeki dil merkezlerini etkileyen tümörler, konuşma bozukluklarına ve anlama zorluklarına neden olabilir.

Koordinasyon ve denge problemleri: Beynin motor kontrol merkezlerinin etkilenmesi, denge ve koordinasyon sorunlarına yol açabilir.

Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil'' - 5

BEYİN KANSERİ TANISI

Beyin kanseri tanısı genellikle nörolojik muayene, tıbbi geçmişin değerlendirilmesi ve çeşitli görüntüleme yöntemleri ile konulur. 

MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin dokusunu detaylı bir şekilde görüntüleyerek, tümörlerin yerini ve büyüklüğünü belirler.

CT Tarama (Bilgisayarlı Tomografi): Beyindeki anormallikleri hızlıca tespit etmek için kullanılır.

Biyopsi: Beyin dokusunun bir örneği alınarak, kanserli hücrelerin varlığı doğrulanabilir.

Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil'' - 6

Beyin kanseri tedavisi, tümörün tipi, büyüklüğü, lokasyonu ve hastanın genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi seçenekleri şunlardır:

Cerrahi müdahale: Eğer tümör, erişilebilecek bir bölgede ve cerrahi olarak çıkarılabilirse, cerrahi müdahale tercih edilir. Beyin cerrahisi, genellikle tümörün mümkün olduğunca tamamının alınmasını amaçlar.

Radyoterapi (Işın tedavisi): Beyindeki kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Cerrahi müdahale sonrasında kalan kanser hücrelerini yok etmek amacıyla uygulanır.

Kemoterapi: Kemoterapi daha çok sistemik tedavi olarak uygulanır ve beyin kanseri tedavisinde, özellikle tümörün cerrahi olarak çıkarılamadığı durumlarda kullanılır.

Hedefe yönelik tedavi: Bu tedavi, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen hedeflenmiş ilaçları kullanır. Genellikle spesifik genetik mutasyonlara sahip kanserler için etkili olabilir.

Immunoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı bir savunma yanıtı oluşturulmasını sağlayan tedavi yöntemidir. Ancak bu tedavi, beyin kanserinin bazı türlerinde henüz deneysel aşamadadır.

Destekleyici bakım: Beyin kanseri tedavisi sırasında, hastanın yaşam kalitesini artırmak için ağrı yönetimi, beslenme desteği ve psikolojik destek gibi destekleyici tedaviler de önemli bir yer tutar.

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