Teşhis konulduktan 5 ay sonra öldü: ''Kimse tehlikenin farkında değil''

Beyin kanseri tedavisi, tümörün tipi, büyüklüğü, lokasyonu ve hastanın genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi seçenekleri şunlardır:

Cerrahi müdahale: Eğer tümör, erişilebilecek bir bölgede ve cerrahi olarak çıkarılabilirse, cerrahi müdahale tercih edilir. Beyin cerrahisi, genellikle tümörün mümkün olduğunca tamamının alınmasını amaçlar.



Radyoterapi (Işın tedavisi): Beyindeki kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Cerrahi müdahale sonrasında kalan kanser hücrelerini yok etmek amacıyla uygulanır.



Kemoterapi: Kemoterapi daha çok sistemik tedavi olarak uygulanır ve beyin kanseri tedavisinde, özellikle tümörün cerrahi olarak çıkarılamadığı durumlarda kullanılır.



Hedefe yönelik tedavi: Bu tedavi, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen hedeflenmiş ilaçları kullanır. Genellikle spesifik genetik mutasyonlara sahip kanserler için etkili olabilir.

Immunoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı bir savunma yanıtı oluşturulmasını sağlayan tedavi yöntemidir. Ancak bu tedavi, beyin kanserinin bazı türlerinde henüz deneysel aşamadadır.

Destekleyici bakım: Beyin kanseri tedavisi sırasında, hastanın yaşam kalitesini artırmak için ağrı yönetimi, beslenme desteği ve psikolojik destek gibi destekleyici tedaviler de önemli bir yer tutar.