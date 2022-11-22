TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır?

TikTok trendleri her zaman moda, güzellik, müzik veya komik içerikler üzerine olmak zorunda değil. Son dönemde sosyal medyada sık sık önerilen “internal shower” ise bunlardan biri. “İç duş" veya “iç organ duşu” olarak da adlandırılan bu detoks içeceği, kilo vermek isteyenlere ve sindirim problemi yaşayanlara öneriliyor.