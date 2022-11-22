 TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır? | N-Life

TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır?

Son dönemin popüler zayıflama ve detoks tariflerinden “internal shower” ya da “iç organ duşu” kolay yapımıyla sosyal medyada viral oldu.

TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır? - 1

TikTok trendleri her zaman moda, güzellik, müzik veya komik içerikler üzerine olmak zorunda değil. Son dönemde sosyal medyada sık sık önerilen “internal shower” ise bunlardan biri. “İç duş" veya “iç organ duşu” olarak da adlandırılan bu detoks içeceği, kilo vermek isteyenlere ve sindirim problemi yaşayanlara öneriliyor.

TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır? - 2

NASIL YAPILIR?

İhtiyacınız olan 3 malzeme var: Chia tohumu, limon ve içme suyu

Bir su bardağının içine 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve üzerine yarım limon suyu ekleyin ve bardağı ılık su ile doldurun. Chia tohumları jelleşmesi için 10 dakika kadar bekleyin.

Bu detoks suyunun aç karnına içilmesi öneriliyor.

TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır? - 3

Beslenme uzmanlarına göre “internal shower” aslında bir Meksika içeceği olan “Agua de Chia”nın bir benzeri.

TikTok'un popüler detoks trendi "internal shower" nasıl yapılır? - 4

NE İŞE YARAR? 

Chia tohumu içeriğinde yüksek oranda lif içerdiğinden bağırsak hareketliliğini artırmaya yardımcı oluyor.  Bu detoks suyunun diğer yararları işe şöyle;

  • Bağırsakları düzenler
  • Kabızlığı azalır
  • Kilo vermeyi destekler
  • Şişliği hafifletir
  • Toksinlerden arındırır
  • Tokluk sağlar

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