Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor
Biotin eksikliği, beslenme alışkanlıkları, kansızlık ve bazı kimyasal ürünler tırnakların zamanla güçsüz kalmasına neden olabiliyor. Ancak daha güçlü tırnaklara sahip olmak için çeşitli bakım yağlarından yararlanabilirsiniz.
Zeytinyağı
Kırılan tırnaklarınızın kısa süre içerisinde iyileşmesi için tırnaklarınıza bir miktar zeytinyağı sürüp masaj yapabilirsiniz. Daha iyi etki için bir kaseye zeytinyağı koyun ve ellerinizi 5 dakika bu kasenin içinde bekletin. Ardından ılık su ile ellerinizi zeytinyağından arındırın. Bu yöntemi haftada bir kere tekrarlayabilirsiniz.