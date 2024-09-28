Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor

Biotin eksikliği, beslenme alışkanlıkları, kansızlık ve bazı kimyasal ürünler tırnakların zamanla güçsüz kalmasına neden olabiliyor. Ancak daha güçlü tırnaklara sahip olmak için çeşitli bakım yağlarından yararlanabilirsiniz.

Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor - 1

Zeytinyağı

Kırılan tırnaklarınızın kısa süre içerisinde iyileşmesi için tırnaklarınıza bir miktar zeytinyağı sürüp masaj yapabilirsiniz. Daha iyi etki için bir kaseye zeytinyağı koyun ve ellerinizi 5 dakika bu kasenin içinde bekletin. Ardından ılık su ile ellerinizi zeytinyağından arındırın. Bu yöntemi haftada bir kere tekrarlayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor - 2

Hindistan cevizi yağı

Kırılan tırnağınıza bir miktar Hindistan cevizi yağını masaj yaparak uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Ardından tırnaklarınızı ılık su ile yıkayarak Hindistan cevizi yağını ellerinizden arındırın. Bu yöntemi tırnaklarınız tamamen düzelene kadar günde 2 kere uygulayabilirsiniz.

Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor - 3

Avokado yağı

Kırılan tırnağınızı iyileştirmek için püre haline getirilmiş avokadoyu zeytinyağı ile karıştırın. Ardından hazırladığınız bu karışımı masaj yaparak tırnaklarınıza uygulayın. Bu yöntemi her gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz. Karışımın tırnaklarınızda bütün gece kalması daha hızlı ve etkili sonuç almanızı sağlayacaktır.

Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor - 4

Çay ağacı yağı

Antiseptik özelliğe sahip çay ağacı yağı, tırnaktaki mikropları öldürür ve tırnakları güçlendirir. Güçlü ve temiz tırnaklar için bir miktar çay ağacı yağı ile E vitamini yağını karıştırıp tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı 30 dakika tırnaklarda bekletip sonrasında ılık su ile durulayın. Bu yöntemi tırnağınız iyileşene kadar günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor - 5

E vitamini yağı

Kırılan tırnağınızı hızla iyileştirmek için E vitamini kapsülünü kırın ve tırnaklarınıza masaj yöntemiyle uygulayın. 5 dakika kadar bekledikten sonra ellerinizi ılık su ile temizleyin. Bu yöntemi tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar her gün 2 kere uygulayabilirsiniz.

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