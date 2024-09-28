Tırnakları 5 dakikada sapasağlam yapan yöntem! Birkaç damla sürmek bile yetiyor

Zeytinyağı

Kırılan tırnaklarınızın kısa süre içerisinde iyileşmesi için tırnaklarınıza bir miktar zeytinyağı sürüp masaj yapabilirsiniz. Daha iyi etki için bir kaseye zeytinyağı koyun ve ellerinizi 5 dakika bu kasenin içinde bekletin. Ardından ılık su ile ellerinizi zeytinyağından arındırın. Bu yöntemi haftada bir kere tekrarlayabilirsiniz.



