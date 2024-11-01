Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil
Boyundaki tiroid bezi tarafından salgılanan tiroit hormonlarının başlıca görevi, vücutta harcanan kaloriyi ayarlamak ve enerji üretimini sağlamaktır. Vücudun ısısını ayarlayan tiroid hormonlarının doğru çalışmaması, vücutta pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir.
Endokrin sisteminin bir parçası olan tiroid bezleri, vücudumuzdaki her organı etkiler. Tiroid hormonlarında oluşan herhangi bir rahatsızlık; kalp atış hızı, vücut sıcaklığı ve sindirim sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Dr. Kepal Patel; yavaş veya hızlı kalp atışı, açıklanamayan kilo değişiklikleri, soğuğa veya sıcağa karşı aşırı hassasiyet, depresyon veya anksiyete, sürekli yorgunluk ve düzensiz adet dönemlerinin, tiroid hastalığının erken belirtileri arasında bulunduğunu söyledi.