Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil

Endokrin sisteminin bir parçası olan tiroid bezleri, vücudumuzdaki her organı etkiler. Tiroid hormonlarında oluşan herhangi bir rahatsızlık; kalp atış hızı, vücut sıcaklığı ve sindirim sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Dr. Kepal Patel; yavaş veya hızlı kalp atışı, açıklanamayan kilo değişiklikleri, soğuğa veya sıcağa karşı aşırı hassasiyet, depresyon veya anksiyete, sürekli yorgunluk ve düzensiz adet dönemlerinin, tiroid hastalığının erken belirtileri arasında bulunduğunu söyledi.