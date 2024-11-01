Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil

Boyundaki tiroid bezi tarafından salgılanan tiroit hormonlarının başlıca görevi, vücutta harcanan kaloriyi ayarlamak ve enerji üretimini sağlamaktır. Vücudun ısısını ayarlayan tiroid hormonlarının doğru çalışmaması, vücutta pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir.

Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil - 1

Endokrin sisteminin bir parçası olan tiroid bezleri, vücudumuzdaki her organı etkiler. Tiroid hormonlarında oluşan herhangi bir rahatsızlık; kalp atış hızı, vücut sıcaklığı ve sindirim sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Dr. Kepal Patel; yavaş veya hızlı kalp atışı, açıklanamayan kilo değişiklikleri, soğuğa veya sıcağa karşı aşırı hassasiyet, depresyon veya anksiyete, sürekli yorgunluk ve düzensiz adet dönemlerinin, tiroid hastalığının erken belirtileri arasında bulunduğunu söyledi.

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Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil - 2

Tiroid bezinin az çalışmasına ''hipotiroidizm'' de denir. Yorgunluk, kilo alımı ve üşüme gibi faktörler, hipotiroidizm belirtileri olarak kabul edilebilir. Bu durum, genellikle tiroidi aşırı uyaran başka bir otoimmün rahatsızlık olan ''graves'' hastalığıyla da karıştırılır. 

Eğer düzelmeyen ve açıklanamayan inatçı semptomlarınız varsa veya boynunuzun görünümünde değişiklikler fark ettiyseniz, mutlaka bir endokrinoloji uzmanına danışmanızda fayda vardır. 

Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil - 3

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Tiroid bezi hastalıklarını değerlendirirken, kan ile tiroid bezi fonksiyonlarına bakılır. Bunun için kanda tiroid hormonları, USG ile tiroid bezinin yapısal değişikliği değerlendirilir. Tiroid bezinde boyut artışı olabilir, bu da ''guatr'' olarak adlandırılır. 

KAÇ ÇEŞİT TİROİD HASTALIĞI VARDIR?

Tiroid hastalıkları 8 gruba ayrılır. Bunlar, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Basit guatr
  • Multinodüler guatr
  • Tek tiroid nodülü
  • Tiroidit
  • Graves hastalığı
  • Toksik multinodüler guatr
  • Tiroid nodülü
  • Tiroid kanseri
Tiroid hormonlarının kötü çalıştığını gösteren en büyük işaret oymuş! Çoğu kişi farkında bile değil - 4

TİROİD NASIL BİR ORGANDIR?

Tiroid, boğazda adem elması olarak bilinen yapının altında, nefes borusunun üzerinde yer alan bir organdır.

Tiroid bezinden salgılanan hormonlar, kan dolaşımı ile vücudun metabolik süreçlerini etkileyen endokrin bir bezdir. Tiroid bezinin fazla çalışmasıyla oluşan duruma hipertioridi, az çalışmasına da hipotiroidi denir. Her iki durumda da medikal tedavi gereklidir.

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