Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor

Japonya'daki Setsunan Üniversitesi'nin yaptığı yakın tarihli araştırmada ise bir kase taze çileğin kalp krizi ve felce neden olan yağ birikimlerini azaltabileceği bulundu. Uzmanlar, çilek tüketiminden sonra geçen 1 saatlik sürede bile yüksek kolesterolün neden olduğu ölümcül atardamar tıkanıklıklarının önlenebildiğini keşfetti.