Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor

C vitamini bakımından zengin bir meyve olan çilek, kolesterolü düşürmesinin yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Japon bilim insanları, çilek tüketiminden 1 saat sonra bile atardamarların temizlendiğini ortaya koydu.

Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor - 1

Çilekte bulunan antioksidanlar, vücutta zararlı maddelerin birikiminin hücre ve organ düzeyinde azalmasına katkı sağlar. Çilek aynı zamanda diyabet, kalp, kanser, Alzheimer gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığını da düşürür.

Çilekte yüksek miktarda  flavonoid bulunur. Pensilvanya Üniversitesi'nin Parkinson hastalarını inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, günde ortalama en az 673 mg flavonoid tüketenlerin, hayatta kalma olasılıklarının yüzde 70 daha fazla olduğu görüldü.

N-LIFE HABERLERİ

Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor - 2

Japonya'daki Setsunan Üniversitesi'nin yaptığı yakın tarihli araştırmada ise bir kase taze çileğin kalp krizi ve felce neden olan yağ birikimlerini azaltabileceği bulundu. Uzmanlar, çilek tüketiminden sonra geçen 1 saatlik sürede bile yüksek kolesterolün neden olduğu ölümcül atardamar tıkanıklıklarının önlenebildiğini keşfetti.

Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor - 3

Çilek aynı zamanda sindirilen metabolitlerin kana karışmasını dengelemeye yardımcı olur. Kötü huylu kolesterolün azalmasına katkı sağlar.

Magnezyum ve fosfor kaynağı olan çilek, öğrenme becerilerinin korunması ve Alzheimer gibi nörodejenaratif hastalıklara yakalanma riskini minimize etmede de etkilidir.

Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor - 4

Çilekteki yüksek kalsiyum, diş minesini korur. İskelet sistemi hastalıklarında ağrıyı azaltır ve onarım sürecini hızlandırır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekleyen vitaminler içeren çilek, mikroorganizmalara karşı ekstra bir savunma kalkanı oluşturur.

Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor - 5

Çilek, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bilişsel gerilemeyi önler, beynin işlem yeteneğini korur ve hafızayı geliştirir. 

Ancak her besin gibi çileğin de yan etkileri bulunabileceğini unutmamak gerekir. Huş ağacı poleni ya da elmaya duyarlı kişilerin çilek tüketirken dikkatli olmasında fayda vardır.  

Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor - 6

Çilekteki potasyum ve fosfor seviyesinin yüksek olması, böbrek yetmezliği sorunu yaşayanları olumsuz etkileyebilir. Diyalizdeyken, potasyum seviyesi çok düşük veya çok yüksek çıkabilir, bu nedenle böbrek hastalarının çilek tüketmeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerekir.

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