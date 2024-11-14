Tüketildikten 1 saat sonra atardamarları temizliyor! Faydasını Japon bilim insanları kanıtladı: Yiyenin ömrü uzuyor
C vitamini bakımından zengin bir meyve olan çilek, kolesterolü düşürmesinin yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Japon bilim insanları, çilek tüketiminden 1 saat sonra bile atardamarların temizlendiğini ortaya koydu.
Çilekte bulunan antioksidanlar, vücutta zararlı maddelerin birikiminin hücre ve organ düzeyinde azalmasına katkı sağlar. Çilek aynı zamanda diyabet, kalp, kanser, Alzheimer gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığını da düşürür.
Çilekte yüksek miktarda flavonoid bulunur. Pensilvanya Üniversitesi'nin Parkinson hastalarını inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, günde ortalama en az 673 mg flavonoid tüketenlerin, hayatta kalma olasılıklarının yüzde 70 daha fazla olduğu görüldü.