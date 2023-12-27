Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek
Araştırmalara göre belirli yiyecekleri tüketmek ten renginin canlılığını etkileyebiliyor. Bilim insanlarınca etkisi kanıtlanan bazı besinler soluk tenleri canlandırarak kişiyi güzelleştiriyor. Araştırmalar beslenme şeklini değiştirmenin gösterdiği etkinin güneş bronzlaşmasından daha çekici olarak nitelendirildiğini ortaya çıkardı.
Araştırmaya göre meyve ve sebze yemenin ciltte yarattığı parıltı güneş etkisinden daha çekici bulunuyor.
Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması.
Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar.