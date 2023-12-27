Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek

Araştırmalara göre belirli yiyecekleri tüketmek ten renginin canlılığını etkileyebiliyor. Bilim insanlarınca etkisi kanıtlanan bazı besinler soluk tenleri canlandırarak kişiyi güzelleştiriyor. Araştırmalar beslenme şeklini değiştirmenin gösterdiği etkinin güneş bronzlaşmasından daha çekici olarak nitelendirildiğini ortaya çıkardı.

Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek - 1

Araştırmaya göre meyve ve sebze yemenin ciltte yarattığı parıltı güneş etkisinden daha çekici bulunuyor. 

Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması.

Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar.

N-LIFE HABERLERİ

Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek - 2

Meyve ve sebze yediğinizde, bu karotenoidler ter bezlerinizden geçerek cildinizin dış katmanına geri döner ve cildinizin doğal bir bronzlaştırıcı etkisine kavuşmasını sağlar.

Araştırmalara katılım gösteren insanlar yiyecek etkisi ve güneş etkisinin çekicilik seviyesini kıyasladı. Yiyecek etkisiyle canlanan ten, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından daha çekici olarak nitelendirildi.

Bilim insanları tarafından belirlenen bu 18 yiyecek cildinizin güzelleşmesine yardımcı oluyor.

Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek - 3

BAL KABAĞI

Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek - 4

BROKOLİ

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DOLMALIK BİBER

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DOMATES

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GREYFURT

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GUAVA MEYVESİ

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HAVUÇ

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ISPANAK

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KARPUZ

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KAVUN

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KAYISI

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KIRMIZI BİBER

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MANGO

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SOMON

Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 18 yiyecek - 17

TATLI PATATES

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TURUNÇGİLLER

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YEŞİL SEBZELER

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