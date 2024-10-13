Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa

Çeşme'de yaygın olarak reçeli, kurabiyesi, dondurması yapılan ve tatlılarda da kullanılan damla sakızının salatalarda, mezelerde ve yemeklerde kullanılması çalışmaları da olumlu sonuç verdi.

Çeşmeli işletmeci Mustafa Dumanlıdağ, damla sakızını Çeşme'de bilinen geleneksel kullanımın ötesine taşıyarak ana yemeklerde de öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Dumanlıdağ, damla sakızını ilk kez salata, meze ve şevketi bostan yemeğinde kullandı.