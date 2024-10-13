Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa

Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan ve Çeşme'nin coğrafi işaretli ürünü olan damla sakızının; tatlı, kurabiye, reçel ve dondurmanın dışında salata, mezeler ve ana yemeklerde de kullanılması planlanıyor.

Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa - 1

Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'nın ekonomisine büyük katkı sağlayan sakız ağacının, Çeşme ve Çeşme yarımadasında da yetişmesi için çalışmalar yoğunlaştı.

Çeşmeli sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, 20 bin fidanı bu yıl içinde toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Tütüncüoğlu ve Topal, 5 yıl içinde 100 bin sakız ağacı yetiştirmeyi hedefliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa - 2

Çeşme'deki ağaçlardan geçtiğimiz yıl 50 kilonun üzerinde damla sakızı hasadı yapılırken, bu yıl hasat miktarı 100 kiloya yaklaştı.

Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa - 3

Çeşme'de yaygın olarak reçeli, kurabiyesi, dondurması yapılan ve tatlılarda da kullanılan damla sakızının salatalarda, mezelerde ve yemeklerde kullanılması çalışmaları da olumlu sonuç verdi.

Çeşmeli işletmeci Mustafa Dumanlıdağ, damla sakızını Çeşme'de bilinen geleneksel kullanımın ötesine taşıyarak ana yemeklerde de öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Dumanlıdağ, damla sakızını ilk kez salata, meze ve şevketi bostan yemeğinde kullandı.

Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa - 4

Dumanlıdağ, damla sakızı ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda Osmanlı ve Türk mutfağında damla sakızının sadece tatlılarda değil, et marinasyonları ve ana yemeklerde de kullanıldığını keşfetti.

Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa - 5

2500 senedir Türk ve Yunan mutfağının baş tacı olan damla sakızı, alerjik astıma bağlı olarak ortaya çıkan belirtileri hafifletir ve öksürük kesici özelliği vardır. Ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Ancak tüketim zamanı geçmiş ya da bozulmuş damla sakızları, mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu nedenle tüketirken dikkatli olmakta fayda vardır.

DAHA FAZLA GÖSTER