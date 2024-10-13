Türk ve Yunan mutfağının göz bebeği! Solunum yolu hastalıklarına savaş açıp öksürüğü bıçak gibi kesiyor, 2 bin 500 yıllık şifa
Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan ve Çeşme'nin coğrafi işaretli ürünü olan damla sakızının; tatlı, kurabiye, reçel ve dondurmanın dışında salata, mezeler ve ana yemeklerde de kullanılması planlanıyor.
Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'nın ekonomisine büyük katkı sağlayan sakız ağacının, Çeşme ve Çeşme yarımadasında da yetişmesi için çalışmalar yoğunlaştı.
Çeşmeli sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, 20 bin fidanı bu yıl içinde toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Tütüncüoğlu ve Topal, 5 yıl içinde 100 bin sakız ağacı yetiştirmeyi hedefliyor.