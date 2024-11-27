Türkiye'de en çok Artvin'de görülüyor! Bir damlası bile sayısız sağlık sorununa çare oluyor
Daha çok yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ağaçların çatlaklarında görülen çam sakızına Türkiye'de en çok Artvin'in Borçka ilçesinde rastlanıyor. Çam sakızı, kas ve eklem ağrılarından enfeksiyon hastalıklarını önlemeye kadar sayısız sağlık sorununa çare oluyor.
Antibakteriyel etkisiyle ön plana çıkan çam sakızı, vücutta enfeksiyon riskini azaltır. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan çam sakızı, gıdaların taze kalma süresini uzatarak bakteriyel bozulmanın da önüne geçer.