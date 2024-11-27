Türkiye'de en çok Artvin'de görülüyor! Bir damlası bile sayısız sağlık sorununa çare oluyor

Solunum yolu için de oldukça faydalı olan çam sakızı, mikroplarla savaşarak solunum yollarındaki enfeksiyon riskini azaltır. Balgam söktürücü özelliğiyle bronşit ve öksürüğe neden olan balgamın atılmasına yardımcı olur.

Çam sakızının iltihap karşıtı özellikleri, kuru öksürüğün hafifletilmesinde de etkilidir. Astım hastalarında nefes almayı kolaylaştırır ve sinüslerdeki tıkanıklığı gidererek, sinüslerin açılmasına destek olur.