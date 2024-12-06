Türkiye'de Isparta ve Konya'da yetişiyor: Değerini en çok Meksikalılar biliyor! Karaciğerde toksin bırakmayan besin

Kişniş, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Vücutta serbest radikal adı verilen zararlı bileşiklerin birikmesi, hücresel hasara yol açabilir ve bu da yaşlanma, kanser, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kişniş, serbest radikalleri nötralize eden flavonoidler, polifenoller ve terpenler gibi bileşenler içerir. Bu bileşenler, vücudun hücrelerini hasardan korur ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır.



Antioksidan özellikleri sayesinde, kişnişin cilt sağlığına da fayda sağladığı düşünülmektedir. Ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirici etkiler gösterir ve cildin daha sağlıklı görünmesine destek olur.