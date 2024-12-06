Türkiye'de Isparta ve Konya'da yetişiyor: Değerini en çok Meksikalılar biliyor! Karaciğerde toksin bırakmayan besin
Türkiye'de daha çok Isparta ve Konya'da yetişen kişniş, dünya mutfağında da önemli bir yere sahip. Kan şekeri seviyelerini dengeleyen kişniş, ruh sağlığını iyileştirici etkisiyle de ön plana çıkıyor. Kişniş tüketimine önem veren ülkelerin başında Hindistan, Meksika, Çin ve Vietnam gibi ülkeler geliyor
Kişniş, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olan bir bitkidir. Özellikle mide bulantısı, gaz birikimi, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim problemleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Kişniş, mide asidini dengeler ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Ayrıca, mideyi yatıştırıcı özelliği sayesinde reflü ve gastrit gibi mide problemleri yaşayan kişiler için faydalı olabilir.
Kişnişin sindirim üzerindeki etkisi, sindirim enzimlerinin üretimini artırarak sindirimi hızlandırmasıyla da ilişkilidir.