Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor

Flavonoidler açısından zengin olan dereotunun kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türlerinin riskinin azaltığı bilinir. Beyin sağlığını da iyileştiren dereotu; karaciğer, kalp, böbrek ve beyin hastalıklarına karşı koruyan terpenoidler yönünden zengindir.

BEZLERİN ÜZERİNDE BİRKAÇ GÜN BEKLETİLİR

Dereotu, Güney Rusya, Batı Asya ve Doğu Akdeniz’e özgü yerel bir bitkidir. Çoğunlukla yaprakları için yetiştirilse de tohumları da yaygın olarak kullanılır. Tohumlarının yapraklara nazaran daha keskin ve yoğun bir tadı vardır.

Dereotunun yaprakları taze olarak tüketilebileceği gibi kurutulmuş olarak da kullanılabilir. Kurutma işlemi için dereotu dalları karanlık, ılık ve iyi hava alan bir yerde bezlerin üzerine serilerek birkaç gün bekletilir. Birkaç gün sonra kuruyan dereotları toplanıp ufalanarak baharat haline getirilir.