Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor

Ana vatanı Avrupa ve Asya olan dereotu, Türkiye'de genellikle yabani olarak yetişiyor. İçeriğinde faydalı bileşikler bulunduran dereotu, kalp ve damar sağlığını iyileştirmenin yanı sıra tok tutucu etkisiyle de ön plana çıkıyor.

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 1

Flavonoidler açısından zengin olan dereotunun kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türlerinin riskinin azaltığı bilinir. Beyin sağlığını da iyileştiren dereotu; karaciğer, kalp, böbrek ve beyin hastalıklarına karşı koruyan terpenoidler yönünden zengindir.

BEZLERİN ÜZERİNDE BİRKAÇ GÜN BEKLETİLİR

Dereotu, Güney Rusya, Batı Asya ve Doğu Akdeniz’e özgü yerel bir bitkidir. Çoğunlukla yaprakları için yetiştirilse de tohumları da yaygın olarak kullanılır. Tohumlarının yapraklara nazaran daha keskin ve yoğun bir tadı vardır.

Dereotunun yaprakları taze olarak tüketilebileceği gibi kurutulmuş olarak da kullanılabilir. Kurutma işlemi için dereotu dalları karanlık, ılık ve iyi hava alan bir yerde bezlerin üzerine serilerek birkaç gün bekletilir. Birkaç gün sonra kuruyan dereotları toplanıp ufalanarak baharat haline getirilir.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 2

Dereotu, toplam kolesterol ve trigliserit düzeylerini iyileştirmeye katkı sağlar. Dereotu, yüksek kan şekeri düzeyini düşürerek insülin direnci, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi durum riskini minimize edebilir.

Mucize bitki; soğuk algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı, grip gibi rahatsızlıkların belirtilerini hafifletir. Akciğerler, göğüs, burun boşlukları içindeki balgam partiküllerini inceltip gevşetir. Böyle nefes alıp vermek kolaylaşır. Bronşit, astım gibi hastalıkların iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 3

Dereotu, zararlı bakterilerle savaşan Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus aureus gibi uçucu yağlar içerir. Dereotu içeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve fosfor ile kemik sağlığı için önemlidir. Dereotundaki uçucu yağlar, adet dönemi boyunca kramplardan kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye katkı sağlar. Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle, gece uykusu için doğru bir alternatiftir. Ayrıca dereotunun antiseptik ve antibakteriyel özellikleri, ağız kokusunu giderebilir.

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 4

Dereotu yapraklarındaki flavonoidler ve B grubu vitaminler sayesinde uykusuzluğu karşı etkili olabilir. Dereotu, vücutta belli hormonların ve enzimlerin salgılanmasını aktive ederek sakinleştirici bir etki yaratır. Aynı zamanda stres hormonu olarak nitelendirilen kortizol seviyesini düşürmede etkilidir.

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 5

Ancak dereotu, cilde temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Özellikle hamilelerin doktora danışarak tüketmesi önerilir.  

DEREOTU ZAYIFLATIR MI?

Dereotu, aç karnına tüketildiğinde llifli bir bitki olarak tokluk süresini uzatabilir. Aç karnına dereotu tüketmenin kalp ve damar sistemi üzerinde de etkisi olduğu düşünülmektedir. Sabahları bir tutam dereotunu su içerisine eklemek, zayıflamaya yardımcı olabilir.

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 6

Taze dereotunun ömrü fazla uzun değildir. Buzdolabında plastik poşetlerde en fazla 2-3 gün saklanabilir. Kurutulmuş dereotu ise ağzı sıkıca kapalı cam kavanozlarda bir yıl boyunca aromasını korur.

Dereotu fazla ısıya maruz kaldığında aromasını kaybeder. Dolayısıyla aromasını en yüksek seviyede koruyabilmesi için, kurutulmuş ya da taze dereotunu yemeklere eklerken yemeğinizi ocaktan indirmeden az önce eklemeniz gerektiğini unutmayın.

Türkiye'de yabani olarak yetişiyor! Suya katılarak tüketildiğinde iğne ipliğe çeviriyor - 7

DEREOTU NASIL TÜKETİLİR?

Taze kıyılmış dereotunu salatalarınıza ve yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Dereotu salatası olarak ince ince doğradığınız dereotlarını dilerseniz maydanoz, nane gibi otlarla karıştırıp yapabilirsiniz. Bol limon ve biraz zeytinyağı ile DE tatlandırabilirsiniz.

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