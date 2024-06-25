Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini Japonlar biliyor! Bedava vitamin deposu besin
Halk arasında Çin hurması olarak da bilinen ve vücut için bedava bir vitamin deposu olan hünnap, dünyada sık tüketilen bir meyve. Özellikle Çin, Japonya gibi ülkelerde hünnap sofralardan eksik olmuyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişen hünnap, ülkemizde çok sık tüketilmese da faydaları saymakla bitmiyor.
Bilimsel adıyla Ziziphus jujuba, Asya kökenli bir meyve ağacı türüdür. Genellikle Güneydoğu Asya, Çin, Hindistan ve Orta Doğu bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen bir bitkidir.