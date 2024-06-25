Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini Japonlar biliyor! Bedava vitamin deposu besin

Hünnap meyveleri taze olarak tüketilebileceği gibi kurutulmuş olarak da tüketilir. Kurutulmuş hünnaplar genellikle çay yapımında kullanılır veya tatlılara katkı sağlamak için kullanılır. Ayrıca hünnap meyvesinden reçel ve pekmez gibi ürünler de yapılabilir.