Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi

10 - TABULE

Tabbouleh, genellikle salata olarak adlandırılan Lübnan'ın ulusal yemeğidir ve temel olarak taze, ince kıyılmış maydanoz yaprakları, zeytinyağı, bulgur ve doğranmış nane yaprakları kullanır. Tabbouleh'de kullanılan yiyilebilir bitkiler, Orta Çağ'dan beri Araplar tarafından tüketildiği dağlık Lübnan ve Suriye'den geliyor. Bazen pide, babagannuş veya humus ile meze olarak sunulur. Kırmızı domates, doğranmış salatalık, taze limon suyu ve kıyılmış soğan, salatayı keskinleştirir. Tabbouleh'i servis yapmadan önce birkaç saat soğutmak tadını artırır.



Tabbouleh, lif, protein ve mineral zenginliği nedeniyle Lübnan'daki en sağlıklı yiyeceklerden biridir ve serinletici tatları yaz aylarında idealdir. Tabbouleh'in yaygın olmasının bir sonucu olarak, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan bir özel günü vardır.