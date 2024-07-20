Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi

Salatalar, genellikle sebzelerin çiğ ya da pişmiş olarak doğranıp çeşitli soslarla süslenerek hazırlanmasından oluşuyor. Sofraların vazgeçilmezi, ana yemeklerin lezzetli eşlikçileri ve hatta sağlıklı beslenme listelerinin en önemli parçası olan salatalar sıklıkla tüketiliyor. Taste Atlas, son güncel listesinde ana yemekler kadar güçlü ve lezzetli olan salataları açıkladı. Taste Atlas'ın bu listesinde Türkiye'de de bir lezzet yer alıyor.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 1

Salata, genellikle çeşitli sebzelerin doğranıp karıştırılarak yapılan ve genellikle soğuk olarak servis edilen bir yemek türüdür. Salatalar genellikle çiğ sebzelerden oluşur, ancak bazıları pişmiş sebzeler veya diğer malzemelerle de zenginleştirilebilir.

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Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 2

Salata, genellikle yemeklerin yanında veya ara öğün olarak tüketilir. Sağlıklı bir beslenme için önemli bir yer tutar çünkü genellikle düşük kalorili ve yüksek lif içeriğine sahiptir. Ayrıca, çeşitli sebzelerin ve yeşilliklerin bir araya gelmesiyle vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin bir besin kaynağı sunarlar.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 3

Salataların çeşitleri çok fazla olabilir. Örneğin yeşillik salataları, mevsim sebzeleri salataları, makarna salataları, patates salataları gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Salatalar genellikle üzerine sos dökülerek veya salata sosu ile servis edilirler.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 4

Taste Atlas, bazı tariflerde ana yemek kadar güçlü salataları listeledi. Taste Atlas'ın güncel listesinde Türkiye'den de muhteşem bir lezzet bulunuyor.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 5

1. COLESLAW

Amerikan yemeği olan lahana salatası, Hollandaca koolsla teriminden gelir ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilir. İlk olarak 1800'lerde Hollandalı yerleşimciler tarafından New York'ta kuruldu.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 6

2. SEZAR SALATA

İkonik Sezar salatası, adını Cesare (Caesar) Cardini'den aldı. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal eden bir İtalyan göçmen.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 7

3 - HORİATİKİ SALATA

Köy salatası veya horiatiki, Yunanistan'ın ulusal yemeğidir ve dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşur.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 8

4. CAPRESE SALATA

Canlı renkleri ve Napoli mutfağının gerçek bir klasiği olan Caprese, dünya çapında en sevilen salatalardan biri.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 9

5. MAKARNA SALATASI

Hawaii'de makarna salatası, sütle inceltilmiş mayonezle süslenmiş dirsek makarnadan oluşan hafif keskin, tatlı ve soğuk bir salatadır.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 10

6. SOM TAM

Som tam, çoğunlukla Tayland'ın kuzeydoğu kısmıyla (Isaan) ilişkilendirilen yeşil bir papaya salatasıdır, ancak ilk kez Laos'ta ortaya çıktığı da sıklıkla öne sürülür.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 11

7 - FATTUŞ

Fattuş, temel olarak geleneksel pide ekmeğinden yapılan, diğer malzemelerin üzerine konulduğu basit bir salatadır.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 12

8 - OLIVIER SALATA

Olivier salatası, bir Rus salatasıdır ve genellikle doğranmış sebzeler, et ve mayonezden yapılır.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 13

9 - KISIR

Klasik Türk salatası, ince bulgur, domates, nane, sarımsak, maydanoz ve limon suyu veya nar ekşisi ile yapılır. Salatayı daha baharatlı hale getirmek için genellikle kimyon ve kırmızı pul biber eklenir.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 14

Limon suyu Türkiye'nin kuzeybatısında yaygın olarak kullanılırken, nar ekşisi güneydoğusunda daha popülerdir.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 15


Büfeler ve mezeler için idealdir, ancak garnitür olarak da sıklıkla kullanılır. Servis tipik olarak soğuk veya oda sıcaklığında yapılır.

Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet! Taste Atlas açıkladı: En popüler salatalar listesine girdi - 16

10 - TABULE

Tabbouleh, genellikle salata olarak adlandırılan Lübnan'ın ulusal yemeğidir ve temel olarak taze, ince kıyılmış maydanoz yaprakları, zeytinyağı, bulgur ve doğranmış nane yaprakları kullanır. Tabbouleh'de kullanılan yiyilebilir bitkiler, Orta Çağ'dan beri Araplar tarafından tüketildiği dağlık Lübnan ve Suriye'den geliyor. Bazen pide, babagannuş veya humus ile meze olarak sunulur. Kırmızı domates, doğranmış salatalık, taze limon suyu ve kıyılmış soğan, salatayı keskinleştirir. Tabbouleh'i servis yapmadan önce birkaç saat soğutmak tadını artırır.

Tabbouleh, lif, protein ve mineral zenginliği nedeniyle Lübnan'daki en sağlıklı yiyeceklerden biridir ve serinletici tatları yaz aylarında idealdir. Tabbouleh'in yaygın olmasının bir sonucu olarak, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan bir özel günü vardır.

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