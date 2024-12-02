Türkiye'nin her yerinde doğal olarak yetişiyor! Geleneksel tıbbın göz bebeği: Bağışıklığı güçlendirdiği kanıtlandı
Keşfi Antik Yunan'a dayandığı bilinen salep bitkisinin tüketimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda da oldukça yaygındı. Bağışıklığı güçlendirdiği ve sindirim sorunlarını ortadan kaldırdığı bilinen salepin, libido artırıcı etkisi olduğu da biliniyor.
Ülkemizin her yerinde doğal olarak yetişebilen salep, orman orkidesi bitkisinin köklerinden elde edilen bir toz türüdür ve sindirim sistemini rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Özellikle mide asidini dengeleyerek kabızlık sorununu çözmeye yardımcı olur.