Türkiye'nin her yerinde doğal olarak yetişiyor! Geleneksel tıbbın göz bebeği: Bağışıklığı güçlendirdiği kanıtlandı

Salep, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini gibi antioksidanlar içermesi nedeniyle vücuda direnç kazandırır, enfeksiyonlara karşı korur. Salep, kemikleri güçlendirir ve eklem sağlığını iyileştirir. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller, kemik sağlığı için faydalıdır.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'nin yürüttüğü bir çalışma, salepin mideyi yatıştırıcı etkisi olduğu ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahip olduğunu buldu. Çalışmada salepin, sindirim problemleri yaşayan bireyler için potansiyel bir tedavi aracı olabileceği öne sürüldü