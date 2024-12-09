Türkiye'nin her yerinde doğal olarak yetişiyor! Kan şekerini dengeleyip kalbi ve damarları koruyor: Potasyum ve kalsiyum zengini

İğde, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve diğer vitaminler bakımından zengindir. Bu sayede vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı direnç sağlar. Ayrıca, iğdenin içerdiği polifenoller, bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasını destekler.

İğde, enerji verici özelliklere sahiptir. İçerdiği doğal şekerler, vücuda anında enerji sağlar ve yorgunluğu giderir. Özellikle sporcular ve gün boyu aktif bir yaşam süren kişiler için enerji takviyesi olarak kullanılabilir.