Türkiye'nin her yerinde doğal olarak yetişiyor! Kan şekerini dengeleyip kalbi ve damarları koruyor: Potasyum ve kalsiyum zengini
Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen iğde meyvesi, içeriğindeki mineral ve vitaminlerle sağlığa pek çok fayda sağlar. İğde, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra doğal ağrı kesici etkisiyle kas ağrılarını da azaltabilir. İşte iğdenin faydaları:
İğde, vücutta serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidan bileşenler içerir. Bu bileşenler, hücreleri oksidatif stresten koruyarak erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını engeller. Aynı zamanda kanser gibi hücresel bozulmalarla ilgili hastalıkların riskini azaltabilir. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olarak, sağlıklı bir metabolizmanın çalışmasına katkı sağlar.