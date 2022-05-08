Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü?

"TEDBİR ALINMAZSA CİDDİ HASTALIKLAR DOĞABİLİR"

Yaklaşık 1 milyon yetişkinin verileriyle hazırlanan bir başka çalışmada, pandeminin ikinci yarısını kapsayan dönemde insanların vücut kitle endekslerine bakıldı.

Leicester Üniversitesi'nden Prof. Thomas Lates "Kapanmanın etkilerini geriye çevirmek için bir şeyler yapılmadığı takdirde, daha genç yaşlardaki erkek ve kadınlarda orta derecede kilo alınması bile önümüzdeki yılarda daha çok diyabet, kalp hastalığı, kanser ve obezite bağlantılı diğer ciddi hastalıklarına yol açabilir" dedi.