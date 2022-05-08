Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü?

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 17:21 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 17:33
Son yıllarda vegan beslenmeyi benimseyen kişilerin sayısı oldukça arttı. Yapılan çeşitli çalışmalara göre 12 hafta boyunca vegan beslenmek, normal beslenen bireylerle karşılaştırıldığında bazı olumlu sonuçlar doğuruyor.
The Guardian'ın haberine göre vegan beslenmeyi tercih eden bireyler, ortalama 4,1 kilo verebiliyorken aynı zamanda kan şekeri seviyeleri düşüyor.
Vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu ya da Tip 2 diyabeti olan 796 kişi arasında yapılan araştırma sonuçları Avrupa Obezite Kongresi'ne sunuldu.
Kopenhag'taki Steno Diyabet Merkezi'nin araştırma lideri olan Anne-Ditte Termassen, bu araştırma sonuçlarının vegan beslenmenin anlamlı derecede kilo verdirdiğini ve kan şekeri seviyelerini düzeltebileceğini gösterdiğini belirtti.
Termaasen, "Vegan beslenme, daha düşük kalori alımını, daha az yağ içeriğini ve lifli gıdaları beraberinde getirdiği için kilo vermeyi sağlıyor" dedi.
Maastricht'teki konferansta sunulan bir başka araştırma ise kadınların pandeminİn ilk yılında erkeklerden daha fazla kilo almaya eğilimli olduğunu ortaya koydu. 45 yaşının altındaki bireylerin daha büyük yaş gruplarına göre kilo almaya daha fazla meyilli olduğu belirtildi.
Yaklaşık 1 milyon yetişkinin verileriyle hazırlanan bir başka çalışmada, pandeminin ikinci yarısını kapsayan dönemde insanların vücut kitle endekslerine bakıldı.
Leicester Üniversitesi'nden Prof. Thomas Lates "Kapanmanın etkilerini geriye çevirmek için bir şeyler yapılmadığı takdirde, daha genç yaşlardaki erkek ve kadınlarda orta derecede kilo alınması bile önümüzdeki yılarda daha çok diyabet, kalp hastalığı, kanser ve obezite bağlantılı diğer ciddi hastalıklarına yol açabilir" dedi.