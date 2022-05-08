Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü?

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 17:21 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 17:33

Yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre üç ay boyunca vegan beslenmek, Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düşürmesine ve kilo vermek isteyenlere yardımcı oluyor.

Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü? - 1

Son yıllarda vegan beslenmeyi benimseyen kişilerin sayısı oldukça arttı. Yapılan çeşitli çalışmalara göre 12 hafta boyunca vegan beslenmek, normal beslenen bireylerle karşılaştırıldığında bazı olumlu sonuçlar doğuruyor.

Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü? - 2

The Guardian'ın haberine göre vegan beslenmeyi tercih eden bireyler, ortalama 4,1 kilo verebiliyorken aynı zamanda kan şekeri seviyeleri düşüyor.

Vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu ya da Tip 2 diyabeti olan 796 kişi arasında yapılan araştırma sonuçları Avrupa Obezite Kongresi'ne sunuldu.

Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü? - 3

"VEGAN BESLENME KİLO VERMEYİ SAĞLIYOR"

Kopenhag'taki Steno Diyabet Merkezi'nin araştırma lideri olan Anne-Ditte Termassen, bu araştırma sonuçlarının vegan beslenmenin anlamlı derecede kilo verdirdiğini ve kan şekeri seviyelerini düzeltebileceğini gösterdiğini belirtti.

Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü? - 4

Termaasen, "Vegan beslenme, daha düşük kalori alımını, daha az yağ içeriğini ve lifli gıdaları beraberinde getirdiği için kilo vermeyi sağlıyor" dedi.

Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü? - 5

PANDEMİDE KADINLAR DAHA ÇOK KİLO ALDI

Maastricht'teki konferansta sunulan bir başka araştırma ise kadınların pandeminİn ilk yılında erkeklerden daha fazla kilo almaya eğilimli olduğunu ortaya koydu. 45 yaşının altındaki bireylerin daha büyük yaş gruplarına göre kilo almaya daha fazla meyilli olduğu belirtildi.

Üç ay boyunca vegan beslenerek zayıflamak mümkün mü? - 6

"TEDBİR ALINMAZSA CİDDİ HASTALIKLAR DOĞABİLİR"

Yaklaşık 1 milyon yetişkinin verileriyle hazırlanan bir başka çalışmada, pandeminin ikinci yarısını kapsayan dönemde insanların vücut kitle endekslerine bakıldı.

Leicester Üniversitesi'nden Prof. Thomas Lates "Kapanmanın etkilerini geriye çevirmek için bir şeyler yapılmadığı takdirde, daha genç yaşlardaki erkek ve kadınlarda orta derecede kilo alınması bile önümüzdeki yılarda daha çok diyabet, kalp hastalığı, kanser ve obezite bağlantılı diğer ciddi hastalıklarına yol açabilir" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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