Ürik asit neden yükselir? Ürik asit nasıl düşürülür? Ürik asiti yükselten 7 neden

ÜRİK ARİT NEDEN YÜKSELİR?

Ürik asit yüksekliği, yani hiperürisemi, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:



Beslenme: Yüksek purin içeren yiyeceklerin (kırmızı et, deniz ürünleri, bazı baklagiller) aşırı tüketimi, ürik asit seviyelerini artırabilir.



Obezite: Aşırı kilo, ürik asit üretimini artırabilir ve böbreklerin bu asidi atma yeteneğini azaltabilir.



Alkol Tüketimi: Özellikle bira ve şarap, ürik asit üretimini artırabilir.



Dehidratasyon: Yeterli sıvı alımının olmaması, ürik asidin idrarla atılmasını zorlaştırabilir.



Böbrek Problemleri: Böbreklerin yeterince iyi çalışmaması, ürik asidin vücutta birikmesine neden olabilir.



İlaçlar: Bazı ilaçlar (diüretikler gibi) ürik asit seviyelerini etkileyebilir.



Genetik Faktörler: Ailede yüksek ürik asit seviyesi öyküsü olan bireylerde bu durum daha yaygın olabilir.



Yüksek ürik asit seviyeleri, gut hastalığına ve böbrek taşlarına yol açabilir. Eğer bu durumdan şüpheleniyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.