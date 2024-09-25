Ürik asit neden yükselir? Ürik asit nasıl düşürülür? Ürik asiti yükselten 7 neden
Vücuttaki yüksek ürik asit seviyeleri böbrek taşları da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücut çok fazla purin tüketirse veya onu yeterince temizleyemezse, ürik asit kanda birikerek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, Ürik asit neden yükselir? Ürik asit nasıl düşürülür? Ürik asiti yükselten 7 nedeni derledik.
Ürik asit, purin metabolizması sonucunda oluşan bir atık maddesidir. Vücutta DNA ve RNA'nın parçalanması sırasında oluşur ve genellikle idrar yoluyla dışarı atılır. Normalde vücutta belirli bir seviyede bulunması gerekir, ancak yüksek seviyeleri (hiperürisemi) gut hastalığına veya böbrek taşlarına yol açabilir. Ürik asit seviyeleri, beslenme, genetik faktörler ve böbrek fonksiyonları gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir.