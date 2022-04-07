Uykusuz geceler için 15 dakika kuralı

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için uzmanların 15 dakika kuralı önerisi dikkat çekici. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Bryony Sheaves ve Prof. Dr. Colin Espie, bir uyku rehberi hazırladı. Sinirbilim alanında uzman olan iki isim, “Çalışmalar genel nüfusun üçte birinin uyumakta güçlük çektiğini ya da uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadığını gösteriyor. Uyku sorunu bazı kişiler için kısa sürede çözülebilir. Ancak bazıları için ekstra yardıma ihtiyaç vardır” dedi.

İki uzman ismin tüyosu, “çeyrek saat kuralı” olarak özetlenirken, kulağa biraz garip geliyor. Ancak Dr. Sheaves ve Prof. Espie, “Eğer uyumakta güçlük çekiyorsanız yatakta uzun zamanınızı uyanık olarak geçirdiğinizin farkındasınızdır. Bu, yatağı uyanık olmakla, hüsranla ya da anksiyeteyle (endişe) bağlantılı hale getirebilir” dedi ve şunu önerdi:

“Yatağa gittiğinizde 15 dakikadır uyuyamıyorsanız yataktan kalkmayı deneyin, bir başka odaya gidin, kendinizi uykulu hissedene, yatağa dönmeye hazır hissedene kadar kalın.”