Uyumadan önce 1 bardağı yetiyor: 3 malzemeli doğal iltihap önleyici
Uyku öncesi, daha hızlı uykuya dalmak ya da daha rahat uyumak için süt içmeyi tercih ediyor olabilir. Peki, sütünüzün içine hiç karabiber ve zerdeçal tozu eklemeyi düşündünüz mü? Bu karışım sadece vücudunuzu rahatlatmaktan daha fazlasına yardımcı olabilir. Zerdeçal ve karabiber, her ikisi de terapötik özellikleriyle bilinir ve sütle birleştirildiğinde etkili bir tedavi oluştururlar. Gece uyumadan önce karabiber ve zerdeçal tozu ile süt içince ne olur? İşte yanıtı.
Zerdeçal ve karabiber her mutfakta bulunan ve sıklıkla kullanılan 2 baharat. Bu baharatlar sütle birlikte tüketildiğinde vücutta pek çok etki yaratabiliyor.