Uyumadan önce 1 bardağı yetiyor: 3 malzemeli doğal iltihap önleyici

DETOKS ETKİSİ

Vücudumuz uyurken doğal olarak kendini detoksifiye eder ve bu içecek bu sürece yardımcı olur. Zerdeçal karaciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, karabiber metabolizmayı hızlandırır ve tehlikeli kimyasalların atılmasına yardımcı olur. Bu karışımı düzenli olarak içmek sistemi temizlemeye yardımcı olabilir ve kendimizi yenilenmiş ve tazelenmiş hissetmemizi sağlar.



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