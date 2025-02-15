Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni
Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en kolay yollarından biri sağlıklı besinler tüketmek. Ancak sağlıklı olarak düşündüğünüz bazı besinler farkında olmadan vücudunuza zarar veriyor olabilir. Beslenme kanser riskini etkileyen önemli faktörlerden biri. Araştırmalara göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı sağlıksız beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanıyor. Sağlıklı olarak bildiğiniz bazı besinler de kanser riskini artırıyor. Peki, bu besinler neler?
Sağlıklı olduğu düşünülen bazı gıdalar, aslında ciddi sağlık riskleri taşıyor olabilir. Dr. Naheed Ali, özellikle süpermarket raflarında sıkça bulunan bazı ürünlerin kanser ve diğer kronik hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini belirtti.
Dr. Naheed Ali'ye göre, beslenme kanser riskini etkileyen önemli faktörlerden biri. Araştırmalara göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı sağlıksız beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Ali, market alışverişi sırasında uzak durulması gereken 5 gıdayı sıraladı: