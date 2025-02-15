Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni

4. PAKETLİ MEYVE SULARI

Tamamen doğal olduğu iddia edilse de, paketlenmiş meyve suları ve smoothieler genellikle lif bakımından fakir ve yüksek şeker içerikli oluyor. Bazı ürünler, bir kutu gazlı içecekten daha fazla şeker barındırabiliyor. Bu durum kan şekerinde ani yükselmelere ve gereksiz kalori alımına neden olarak kilo alımına ve dolayısıyla kanser riskine katkıda bulunabiliyor.





