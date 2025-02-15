Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en kolay yollarından biri sağlıklı besinler tüketmek. Ancak sağlıklı olarak düşündüğünüz bazı besinler farkında olmadan vücudunuza zarar veriyor olabilir. Beslenme kanser riskini etkileyen önemli faktörlerden biri. Araştırmalara göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı sağlıksız beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanıyor. Sağlıklı olarak bildiğiniz bazı besinler de kanser riskini artırıyor. Peki, bu besinler neler?

Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 1

Sağlıklı olduğu düşünülen bazı gıdalar, aslında ciddi sağlık riskleri taşıyor olabilir. Dr. Naheed Ali, özellikle süpermarket raflarında sıkça bulunan bazı ürünlerin kanser ve diğer kronik hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Dr. Naheed Ali'ye göre, beslenme kanser riskini etkileyen önemli faktörlerden biri. Araştırmalara göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı sağlıksız beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Ali, market alışverişi sırasında uzak durulması gereken 5 gıdayı sıraladı:


N-LIFE HABERLERİ

Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 2

1. AROMALI YOĞURTLAR VE İŞLENMİŞ PROTEİNLER

Birçok kişi tarafından sağlıklı olarak değerlendirilen bu ürünler, aslında yüksek oranda ilave şeker ve yapay katkı maddeleri içeriyor. Bu katkılar, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyerek iltihaplanmaya yol açabiliyor ve bağırsak kanseri riskini artırabiliyor. Protein barların içeriğinde bulunan yapay tatlandırıcılar ve şeker ise şişkinlik ve sindirim sorunlarına neden olabiliyor.


Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 3

2. BİTKİSEL YAĞLAR

Kolza tohumu ve soya fasulyesi gibi bitkisel yağlar, omega-6 yağ asitleri açısından zengin. Vücut için gerekli olan bu yağ asitleri, aşırı tüketildiğinde iltihaplanmayı artırarak kanser gelişimi ile ilişkilendirilebiliyor. Dr. Ali, modern beslenmede omega-6 ve omega-3 dengesizliğinin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor.


Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 4

3. AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR

Bitki bazlı beslenme trendi giderek yaygınlaşsa da, vegan sosis, pastırma ve hamburger gibi et alternatifleri genellikle aşırı işlenmiş gıdalar kategorisine giriyor. Bu ürünler, kansere neden olabilecek emülgatörler, stabilizatörler, lezzet artırıcılar ve yapay renklendiriciler içerebiliyor. Ayrıca yüksek oranda tuz, şeker ve yağ içererek sağlıksız beslenmeye katkıda bulunabiliyor.


Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 5

4. PAKETLİ MEYVE SULARI

Tamamen doğal olduğu iddia edilse de, paketlenmiş meyve suları ve smoothieler genellikle lif bakımından fakir ve yüksek şeker içerikli oluyor. Bazı ürünler, bir kutu gazlı içecekten daha fazla şeker barındırabiliyor. Bu durum kan şekerinde ani yükselmelere ve gereksiz kalori alımına neden olarak kilo alımına ve dolayısıyla kanser riskine katkıda bulunabiliyor.


Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 6

5. KATKI MADDESİ İÇEREN GIDALAR

Pek çok işlenmiş gıda, raf ömrünü uzatmak için emülgatör adı verilen katkı maddeleri içeriyor. Beslenme uzmanları, bu katkı maddelerinin bağırsak sağlığına zarar verebileceğini ve bağırsak kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor.


Uzman doktor 5 besini sıraladı: Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser nedeni - 7

OBEZİTE VE KANSER RİSKİ

İngiltere'deki verilere göre, aşırı kilo ve obezite her yıl yaklaşık 18.000 kanser vakasına neden oluyor. Obezite, pankreas, meme, bağırsak ve yumurtalık kanserleri dahil olmak üzere 13 farklı kanser türüyle bağlantılı.

Uzman isin, sağlıklı bir yaşam için tüketicilerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, işlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

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