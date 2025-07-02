Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek

Harvard Üniversitesi’nde eğitim almış gastroenteroloji uzmanı Dr. Saurabh Sethi, karaciğer sağlığını destekleyen ve zarar veren içecekleri sıraladığı videosuyla sosyal medyada dikkat çekti. Dr. Sethi, Instagram’da paylaştığı videoda, kahveden pancar suyuna kadar dokuz içeceği karaciğer üzerindeki etkilerine göre 1 ila 10 arasında puanladı.



“Bir bağırsak ve karaciğer uzmanı olarak hastalarımın en sık sorduğu sorulardan biri şu: Hangi içecekler gerçekten güvenli?” diyen Dr. Sethi, şaşırtıcı sıralamasıyla gündem oldu. Videoda, halk arasında sağlıklı olarak bilinen bazı içeceklerin karaciğer fonksiyonları açısından düşündüğümüz kadar masum olmadığını vurguladı.



