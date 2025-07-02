Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek

Karaciğer sağlığını korumak için sağlıklı içecek ve yiyecekleri tüketmeniz gerekir. Özellikle bazı içecekler karaciğer sağlığını iyileştirebilir. Peki, karaciğer sağlığı için en iyi ve en kötü içecekler neler?

Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 1

Harvard ve Stanford eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medyada paylaştığı yeni videosuyla karaciğer sağlığı üzerindeki etkilerine göre yaygın içecekleri puanladı. En yüksek puanı su alırken, bazı "sağlıklı" içeceklerin aslında karaciğere zarar verdiği ortaya çıktı.


N-LIFE HABERLERİ

Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 2

Harvard Üniversitesi’nde eğitim almış gastroenteroloji uzmanı Dr. Saurabh Sethi, karaciğer sağlığını destekleyen ve zarar veren içecekleri sıraladığı videosuyla sosyal medyada dikkat çekti. Dr. Sethi, Instagram’da paylaştığı videoda, kahveden pancar suyuna kadar dokuz içeceği karaciğer üzerindeki etkilerine göre 1 ila 10 arasında puanladı.

“Bir bağırsak ve karaciğer uzmanı olarak hastalarımın en sık sorduğu sorulardan biri şu: Hangi içecekler gerçekten güvenli?” diyen Dr. Sethi, şaşırtıcı sıralamasıyla gündem oldu. Videoda, halk arasında sağlıklı olarak bilinen bazı içeceklerin karaciğer fonksiyonları açısından düşündüğümüz kadar masum olmadığını vurguladı.

Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 3

Dr. Sethi’nin listesinin en altında, yüksek şeker içeriği nedeniyle mağazadan alınan meyve suları (1/10) ve şekerli çaylar (2/10) yer aldı. Taze sıkılmış meyve suyu ise şeker oranı daha düşük olsa da 4/10 puanla orta sıralarda yer bulabildi.


Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 4

EN FAYDALI: SU VE SADE KAHVE


Listenin zirvesindeyse, karaciğeri yormadan destekleyen su (10/10) ve sade kahve (9/10) yer aldı. Tatlandırılmamış sebze suyu (8/10), pancar suyu (7/10) ve limonlu su (6/10) gibi doğal ve şekersiz içecekler de yüksek puan alanlar arasında.

Dr. Sethi’nin sıralaması şu şekilde:

  • Hazır meyve suyu – 1/10
  • Tatlandırılmış çay – 2/10
  • Taze sıkılmış meyve suyu – 4/10
  • Yeşil smoothie’ler – 5/10
  • Limon suyu – 6/10
  • Pancar suyu – 7/10
  • Tatlandırılmamış sebze suyu – 8/10
  • Sade kahve – 9/10
  • Su – 10/10


Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 5

KARACİĞER SAĞLIĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Vücutta 500’den fazla hayati görevi bulunan karaciğer, toksinleri temizlemekten kan şekerini düzenlemeye, safra üretiminden yağ ve ilaç metabolizmasına kadar pek çok işlevi yerine getiriyor. Uzmanlara göre, sağlıklı bir karaciğer olmadan vücut, zararlı maddeleri yeterince uzaklaştıramıyor.


Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 6

Özellikle günümüzde yaygınlaşan alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve fazla şeker/alımına bağlı olarak gelişiyor. Bu durum tedavi edilmediğinde karaciğer iltihabı, hasarı ve siroz gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.


Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek - 7

Ancak Dr. Sethi’ye göre iyi haber şu: Karaciğer sağlığı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, alkol ve rafine şekerden uzak durmak gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenebilir ve hatta hastalıkların ilerlemesi tersine çevrilebilir.

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