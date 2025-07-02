Uzman doktor açıkladı: Karaciğer için en iyi ve en kötü içecek
Karaciğer sağlığını korumak için sağlıklı içecek ve yiyecekleri tüketmeniz gerekir. Özellikle bazı içecekler karaciğer sağlığını iyileştirebilir. Peki, karaciğer sağlığı için en iyi ve en kötü içecekler neler?
Harvard ve Stanford eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medyada paylaştığı yeni videosuyla karaciğer sağlığı üzerindeki etkilerine göre yaygın içecekleri puanladı. En yüksek puanı su alırken, bazı "sağlıklı" içeceklerin aslında karaciğere zarar verdiği ortaya çıktı.