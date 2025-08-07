Uzman doktor paylaştı: Sağlıklı görünüyor ama bağırsakları bozuyor

Sağlıklı olarak pazarlanan birçok besin, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bir gastroenterolog, gizli şekerler, yapay tatlandırıcılar ve iltihaplı yağlar nedeniyle atıştırmalık barlara, şekersiz sakızlara ve marketten alınan salata soslarına karşı uyarıyor. Aromalı yoğurtlar ve granola da bunlardan biriyken, kahvedeki süt bazı kişilerde rahatsızlığa neden olabilir.

Sağlıklı beslenmek artık her zamankinden daha önemli kabul ediliyor çünkü genel sağlığınız büyük ölçüde buna bağlı. Ancak besleyici gıdalar arayışında birçok kişi yanıltıcı pazarlama yöntemlerine kanıyor.

"Sağlıklı" olarak pazarlanan birçok besin, özellikle bağırsak sağlığınız olmak üzere sağlığınıza zarar verebilir. Kaliforniyalı bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, genellikle "sağlıklı" olduğu düşünülen ancak aslında sağlıklı olmayan bazı besinler konusunda uyardı.

"Ben bir bağırsak doktoruyum ve bazı yiyecekler zararsız görünse de bağırsak mikrobiyomunuzu sessizce bozabilir. İşte atladığım ve yerine yediğim yiyecekler," dedi ve bir liste paylaştı. Sütten salata soslarına kadar, bağırsak sağlığınızı korumak için kaçınmanız gereken altı yiyecek şöyle:

ATIŞTIRMALIK BARLAR

Protein barlar da dahil olmak üzere atıştırmalık barlar genellikle sağlıklı seçenekler gibi görünür, ancak fark etmediğimiz şey, aşırı işlenmiş olmaları ve şeker ve katkı maddeleriyle dolu olmalarıdır.

Dr. Sethi, bunların "kılık değiştirmiş şeker barlarından" başka bir şey olmadığını söylüyor. Bu barların emülgatörler, sahte lif ve tohum yağlarıyla dolu olduğunu vurguluyor. Bunlar sağlıklı bağırsak mikrobiyom dengesini bozuyor. Zamanla bu içerikler şişkinliğe neden olacak ve sindirimi bozacaktır.

Dr. Sethi, işlenmiş barlar yerine bir avuç kuruyemiş veya taze meyve tüketmenizi öneriyor. Bunları doğal kuruyemiş ezmeleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Bunlar, bağırsaklara fayda sağlayan lif, sağlıklı yağlar ve besinler sağlar.

ŞEKERSİZ SAKIZLAR

Şekersiz sakızlara yönelmenizin sebebi beslenmenizden şekeri çıkarmış olmanızsa, bu bir hata. Şekersiz sakızlar, normal çeşitlerden daha kötüdür çünkü şekersiz sakızlar, sorbitol gibi zararlı olabilecek yapay tatlandırıcılarla doludur. Dr. Sethi, "Gaz, şişkinlik ve hatta ishale neden olabilirler," diye açıklıyor. Bu, ağzınızı ferahlatmayı unutmanız gerektiği anlamına gelmez. Yemeklerden sonra rezene tohumu gibi doğal alternatifler kullanmayı düşünün. Doktor, "Her gün alıyorum," dedi. Rezene tohumları sindirime de yardımcı olabilir.

SALATA SOSLARI

Salata sosunu marketlerden mi alıyorsunuz? Seçiminizi yeniden düşünmenin zamanı geldi. Marketten alınan salata sosları kullanışlı olabilir ve genellikle "sağlıklı" veya "trans yağ içermez" gibi iddialı iddialarla gelir, ancak bağırsak sağlığınıza zarar veren katkı maddeleriyle doludurlar. Dr. Sethi, "'Sağlıklı' olanlar bile genellikle iltihaplı yağlar ve ilave şekerlerle doludur," diyor. Ne yapabilirsiniz? Salata sosunuzu evde yapın. Zeytinyağı, limon suyu, hardal ve biraz taze ot gibi malzemeler ekleyerek salatanız için besleyici ve sağlıklı bir sos elde edin. Üstelik marketten alınanlardan daha ucuz.

YOĞURT

Yoğurtlara olan tutkumuz, influencer'lar ve sağlıklı yaşam uzmanları sayesinde arttı. Evet, yoğurtlar probiyotik içerikleri sayesinde bağırsak sağlığınız için iyidir. Ancak aromalı yoğurtlara yönelirseniz, faydalarının çoğunu kaybedersiniz. Dr. Sethi, bu aromalı yoğurtların çoğunun sağlıklı olarak pazarlandığını, ancak "genellikle ilave şeker ve yapay aromalarla dolu" olduğunu vurguluyor. Aromalı çeşitler yerine, eski güzel sade yoğurdu tercih edin ve daha lezzetli ve besleyici hale getirmek için içine orman meyveleri, tarçın ve chia tohumu ekleyin.

KAHVEDE SÜT

Evet, doğru duydunuz. Bazıları için kahveye süt eklemek faydadan çok zarar verebilir. Dr. Sethi, "Laktoz hassas bağırsaklar için tahriş edici olabilir ve şişkinlik veya rahatsızlığa neden olabilir" diyor. Bunun yerine sade siyah kahveye yönelin. Kahvenizde süt seviyorsanız, badem sütü tercih edin ve tatlı bir dokunuş için biraz tarçın tozu ekleyin.

GRANOLA

Dünya genelinde milyonlarca insan kahvaltıda granola tüketiyor. Bu kahvaltılık temel gıda sağlıklı kabul ediliyor, ancak tahmin edin ne oldu? Aslında öyle değil. Aldığınız granolaların çoğu ilave şekerle dolu ve bu da bağırsaklarınız için bazı tatlılardan daha zararlı çünkü fazla şeker zararlı bakterileri besleyerek iltihaplanmaya yol açıyor. Dr. Sethi, çilek ve chia ile çelik kesilmiş yulaf ezmesi veya sade yoğurt tercih etmenizi öneriyor.

