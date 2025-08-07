Uzman doktor paylaştı: Sağlıklı görünüyor ama bağırsakları bozuyor

"Sağlıklı" olarak pazarlanan birçok besin, özellikle bağırsak sağlığınız olmak üzere sağlığınıza zarar verebilir. Kaliforniyalı bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, genellikle "sağlıklı" olduğu düşünülen ancak aslında sağlıklı olmayan bazı besinler konusunda uyardı.



"Ben bir bağırsak doktoruyum ve bazı yiyecekler zararsız görünse de bağırsak mikrobiyomunuzu sessizce bozabilir. İşte atladığım ve yerine yediğim yiyecekler," dedi ve bir liste paylaştı. Sütten salata soslarına kadar, bağırsak sağlığınızı korumak için kaçınmanız gereken altı yiyecek şöyle: