Uzman doktor paylaştı: Sağlıklı görünüyor ama bağırsakları bozuyor
Sağlıklı olarak pazarlanan birçok besin, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bir gastroenterolog, gizli şekerler, yapay tatlandırıcılar ve iltihaplı yağlar nedeniyle atıştırmalık barlara, şekersiz sakızlara ve marketten alınan salata soslarına karşı uyarıyor. Aromalı yoğurtlar ve granola da bunlardan biriyken, kahvedeki süt bazı kişilerde rahatsızlığa neden olabilir.
Sağlıklı beslenmek artık her zamankinden daha önemli kabul ediliyor çünkü genel sağlığınız büyük ölçüde buna bağlı. Ancak besleyici gıdalar arayışında birçok kişi yanıltıcı pazarlama yöntemlerine kanıyor.