Uzmanı açıkladı: Kansere yol açan 5 sinsi şey

4. DÖVMELER

ABD’de her üç kişiden biri en az bir dövmeye sahip. Ancak yapılan bazı araştırmalar, dövme mürekkebindeki kimyasalların bağışıklık sistemini etkileyerek lenfoma gibi kanser türlerinin riskini artırabileceğini öne sürüyor. Dr. Sekeres, bu bulguların henüz kesin olmadığını belirtse de, dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.