Uzmanı açıkladı: Kansere yol açan 5 sinsi şey
Son yıllarda özellikle 50 yaş altındaki kişilerde kanser vakaları ciddi oranda arttı. Vücut sağlığını korumak ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor.
Dr. Mikkael Sekeres, her gün farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıkların kanser riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Sekeres, sigara ve alkol gibi bilinen risklerin yanı sıra, sağlıklı gibi görünen bazı tercihler ve popüler alışkanlıkların da ciddi sağlık tehditleri oluşturabileceğini söyledi.