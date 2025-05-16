Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir
Uzmanlar, yaygın olarak kullanılan üç popüler baharatın bazı ilaçlarla etkileşime girerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Tarçın, zerdeçal ve zencefil, yüksek dozda tüketildiğinde bazı ilaçların etkisini azaltıyor olabilir.
Keklerden, sabah kahvesinden bitki çaylarına kadar birçok tarifte yer alan tarçın, zerdeçal ve zencefil, doğal şifa kaynakları olarak görülse de, uzmanlar bu baharatların yüksek dozda alındığında ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle takviye formunda kullanılan bu ürünler, vücudun bazı ilaçları metabolize etme şeklini değiştirebiliyor.