Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir

Uzmanlar, yaygın olarak kullanılan üç popüler baharatın bazı ilaçlarla etkileşime girerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Tarçın, zerdeçal ve zencefil, yüksek dozda tüketildiğinde bazı ilaçların etkisini azaltıyor olabilir.

Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir - 1

Keklerden, sabah kahvesinden bitki çaylarına kadar birçok tarifte yer alan tarçın, zerdeçal ve zencefil, doğal şifa kaynakları olarak görülse de, uzmanlar bu baharatların yüksek dozda alındığında ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle takviye formunda kullanılan bu ürünler, vücudun bazı ilaçları metabolize etme şeklini değiştirebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir - 2

Son araştırmalar, tarçında bulunan sinnamaldehit maddesinin, ilaçların vücuttan daha hızlı atılmasına neden olabildiğini ortaya koydu. Kingston Üniversitesi’nden Prof. Dipa Kamdar, bu durumun özellikle kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında potansiyel olarak ölümcül kanamalara yol açabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre tarçının türü de büyük önem taşıyor. Gerçek tarçın, antioksidan açısından zengin ve sağlık açısından daha güvenliyken, süpermarketlerde yaygın olarak satılan çeşitler yüksek oranda kumarin içeriyor. Yüksek doz kumarin ise karaciğer hasarına yol açabiliyor.

Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir - 3

Tarçının yanı sıra, bağışıklık güçlendirici özelliğiyle bilinen zerdeçal da risk taşıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, karaciğerde ilaçları parçalayan enzimleri etkileyerek ilaçların vücutta beklenenden farklı şekilde çalışmasına yol açabiliyor. Bu etkileşim antidepresanlar, kemoterapi ilaçları, tansiyon ilaçları ve antibiyotiklerde gözlemlenebiliyor.

The American Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmada, 2004-2022 yılları arasında zerdeçalla ilişkilendirilen 10 karaciğer hasarı vakası belgelendi. Bunlardan biri, hiçbir karaciğer hastalığı öyküsü bulunmayan 62 yaşındaki bir kadının, zerdeçal takviyesi nedeniyle karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybetmesiydi.

Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir - 4

ZENCEFİL DE TEHLİKELİ OLABİLİR

Mide bulantısını azaltma ve iltihap önleme özellikleriyle bilinen zencefil de benzer riskler taşıyor. Araştırmalar, yüksek dozda zencefil tüketiminin kan şekerini aşırı düşürerek hipoglisemi riskini artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, hafif kan sulandırıcı etkisi nedeniyle, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir.

Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir - 5

Prof. Kamdar şu uyarıda bulundu:

“Tarçın, zerdeçal ve zencefil gibi bitkisel takviyelerin, özellikle reçeteli ilaç kullanan kişilerde yüksek dozda alınması ciddi sonuçlar doğurabilir. Diyabet, tansiyon, depresyon, kemoterapi ve antikoagülan ilaç kullananlar özellikle dikkatli olmalı.”

Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir - 6

Son olarak Prof. Kamdar, şu önemli noktayı vurguladı:

“Gıdalarda kullanılan tipik miktarlarda bu baharatları tüketmek genellikle güvenlidir. Ancak takviye formunda yüksek dozda ve uzun süreli kullanım, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yeni bir bitkisel takviyeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın.”

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