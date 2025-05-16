Uzmanı açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama 3 baharat ölümcül olabilir

Son araştırmalar, tarçında bulunan sinnamaldehit maddesinin, ilaçların vücuttan daha hızlı atılmasına neden olabildiğini ortaya koydu. Kingston Üniversitesi’nden Prof. Dipa Kamdar, bu durumun özellikle kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında potansiyel olarak ölümcül kanamalara yol açabileceğini söyledi.



Uzmanlara göre tarçının türü de büyük önem taşıyor. Gerçek tarçın, antioksidan açısından zengin ve sağlık açısından daha güvenliyken, süpermarketlerde yaygın olarak satılan çeşitler yüksek oranda kumarin içeriyor. Yüksek doz kumarin ise karaciğer hasarına yol açabiliyor.