Uzmanı açıkladı: Sahurda yiyince susuzluğu önlüyor, tok tutuyor
Ramazan ayında vücudun su dengesini korumak ve açlık krizlerini engellemek için iftar ve sahurda dengeli beslenmek gerekiyor. Su ihtiyacını giderebilmek için de su kapasitesi yüksek olan besinleri tüketmek gerekiyor. Genellikle diyet listelerinde yer alan chia tohumu sahurda tüketildiğinde gün boyu yaşanan susuzluğu engelliyor.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, chia tohumunun su tutma kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek, özellikle Ramazan ayında sahurda tüketildiğinde susuzluk ve tokluk hissi oluşturduğunu vurguladı.