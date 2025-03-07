Uzmanı açıkladı: Tereyağı yemek erken ölüm nedeni mi?
Tereyağı her mutfakta olan ve yemeklere lezzet katan bir yağ. Tereyağının sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu tartışmaları da sürüyor. Yapılan bir araştırma tereyağı tüketiminin daha erken ölmenize neden olabileceğini, bitkisel yağların ise yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu.
Yapılan bir araştırma, tereyağı tüketiminin daha erken ölmenize neden olabileceğini, bitkisel yağların ise yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, en fazla tereyağı tüketen kişilerin ölüm riskinin, en az tüketenlere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu belirledi.