Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor
Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmanız gerek. Ancak uzmanlar güneş kremi kullanımında herkesin yaptığı bir hatayla ilgili ciddi uyarıda bulunuyor. Eğer güneş kreminizi banyoda saklıyorsanız sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş kremi kullanımı artarken, bir uzmandan gelen uyarı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Estetik uzmanı Dr. Ed Robinson, güneş kremlerinin banyoda saklanmasının, ölümcül cilt kanserine karşı korumada yetersiz kalabileceğini belirtti.
Dr. Robinson’a göre, duş sonrası oluşan sıcak buhar, güneş kremindeki koruyucu bileşenleri bozabiliyor. Bu durum, ürünün ciltteki zararlı UV ışınlarına karşı etkisini azaltarak güneş yanığı, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskini artırıyor.