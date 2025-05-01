Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor

"KREM BOZULDUYSA KORUMA DA BOZULUR"

Uzman isim, "Hem sıcak hava hem de doğrudan güneş ışığı, güneş kreminin etkinliğini azaltır. Bozulmuş bir SPF ürünü, şişede belirtilen korumayı sunamaz" diyerek kullanıcıları uyardı.



Bozulmuş bir güneş kreminin dokusunda değişiklik olabileceğini belirten Dr. Robinson, "Krem daha sıvı, topaklı ya da ayrışmış olabilir. Bu durum, eşit dağılmayan ve yetersiz koruma sağlayan uygulamalara yol açabilir" dedi.



Kötü koku, sararmış renk gibi belirtilerin yanı sıra son kullanma tarihine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.





