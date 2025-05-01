Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmanız gerek. Ancak uzmanlar güneş kremi kullanımında herkesin yaptığı bir hatayla ilgili ciddi uyarıda bulunuyor. Eğer güneş kreminizi banyoda saklıyorsanız sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz.

Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor - 1

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş kremi kullanımı artarken, bir uzmandan gelen uyarı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Estetik uzmanı Dr. Ed Robinson, güneş kremlerinin banyoda saklanmasının, ölümcül cilt kanserine karşı korumada yetersiz kalabileceğini belirtti.

Dr. Robinson’a göre, duş sonrası oluşan sıcak buhar, güneş kremindeki koruyucu bileşenleri bozabiliyor. Bu durum, ürünün ciltteki zararlı UV ışınlarına karşı etkisini azaltarak güneş yanığı, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskini artırıyor.


N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor - 2

"KREM BOZULDUYSA KORUMA DA BOZULUR"

Uzman isim, "Hem sıcak hava hem de doğrudan güneş ışığı, güneş kreminin etkinliğini azaltır. Bozulmuş bir SPF ürünü, şişede belirtilen korumayı sunamaz" diyerek kullanıcıları uyardı.

Bozulmuş bir güneş kreminin dokusunda değişiklik olabileceğini belirten Dr. Robinson, "Krem daha sıvı, topaklı ya da ayrışmış olabilir. Bu durum, eşit dağılmayan ve yetersiz koruma sağlayan uygulamalara yol açabilir" dedi.

Kötü koku, sararmış renk gibi belirtilerin yanı sıra son kullanma tarihine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.


Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor - 3

GÜNEŞ KREMİ NEREDE SAKLANMALI?

Güneş kremlerinin banyo dolapları, araç içleri, pencere kenarları ve çantalardan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Robinson, serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza edilmesini öneriyor.

CİLT KANSERİ VAKALARI ARTIŞTA

Cancer Research UK verilerine göre, Birleşik Krallık’ta cilt kanseri vakalarının %90’ı aşırı güneşe veya solaryuma maruz kalmaktan kaynaklanıyor. 2024 yılında yalnızca İngiltere’de 20.800 yeni vaka tahmin edilirken, 25-49 yaş grubundaki bireylerde ölümcül cilt kanseri oranında %7, 80 yaş üstünde ise %57 oranında artış görüldü.


Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor - 4

HERKES SPF KULLANIYOR MU?

İngiltere’de her gün SPF içeren ürün kullananların oranı yalnızca %55. Araştırmalar, insanların güneş kremi sürerken kulak, ense, ayak üstü ve göz kapakları gibi vücut bölgelerini sıklıkla ihmal ettiğini ortaya koyuyor.

2015 tarihli bir araştırmaya göre ise kullanıcıların %58’i burun, omuz ve ayak tabanları gibi “güneşe açık” bölgeleri korumayı unutuyor. Cilt Kanseri Vakfı, beşten fazla ciddi güneş yanığı geçmişi olan bireylerin ölümcül cilt kanseri türü melanom riskinin iki katına çıktığını vurguluyor.


Uzmanı uyardı: Bu hata cilt kanseri riskini artırıyor - 5

Uzmanlardan çağrı: Güneş kremini doğru saklayın, düzenli kullanın

Güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmanın en etkili yolunun düzenli ve doğru şekilde SPF kullanımı olduğunun altını çizen uzmanlar, sıcak günlerde en az SPF 30 içeren ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

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