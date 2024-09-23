Uzmanı uyardı: Zararı yok sanıyoruz ama çocuklarda birçok hastalığın önünü açıyor!
Son yıllarda çocuklarda artışı gözlemlenen obezitenin en büyük nedenleri arasında sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi faktörler yer alıyor. Uzmanlar, masum görünen bazı beslenme alışkanlıklarının da obezite riskini artırdığı konusunda ebeveynleri uyarıyor.
Birçok ebeveyn, meyve suyunun günlük alınması gereken vitaminlerin çoğunu içerdiğine inanıyor ancak meyve suyu, içindeki şeker oranının yüksek olması nedeniyle sağlık açısından sayısız zarar barındırıyor. Beslenme uzmanı Jenna Hope, çocukların meyve suyu yerine gerçek meyveler yemelerinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor.