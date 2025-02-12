Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi

Besin değeri yüksek ve son derece faydalı olan gıdalardan biri olan yoğurt özellikle bağırsak sağlığını desteklemesiyle bilinir. Yoğurt potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirir Peki, 1 günde 1 kase yoğurt yiyince ne olur?

Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 1

En güçlü doğal probiyotik kaynaklarından biri olan yoğurt, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bilinir. Çok yönlü ve besin değeri yüksek olan bu gıda özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Cilt ve kilo yönetimi için temel beinler sağlayan yoğurt, vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı bir güç kalkanı oluşturur.


N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 2

İngiltere'deki 186.000 kadın ve erkeğin beslenmelerini ve sağlık durumlarını inceleyen Çin'in Central South Üniversitesi'nden araştırmacılar, günde 50 grama kadar yoğurt yiyenlerin erken ölme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğunu tespit etti.


Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 3

Bilim insanları, yoğurdun doğal bakterilerinin bağırsak üzerinde yararlı etkileri olabileceğini ve bunun da koruyucu etkiyi açıklayabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar, "Bu yeni bulgular, sağlıklı beslenmenin bir unsuru olarak yoğurt tüketimi için kanıt sağlayarak klinik ve halk sağlığı açısından önem taşımaktadır” dediler.

İşte her gün 1 kase yoğurt yemenin etkisi

1- GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Yoğurt, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek bağırsağı koruyan probiyotikler açısından zengindir. Sağlıklı bir bağırsak, bağışıklığı artırmada önemli bir rol oynar ve böylece soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına karşı daha dirençli hale gelirsiniz.


Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 4

2- DÜZENLİ SİNDİRİM

Kış diyetleri genellikle hazımsızlığa neden olabilecek ağır ve zengin yiyeceklerdir. Yoğurt, yiyeceklerin düzgün sindirim için parçalanmasına yardımcı olur. Probiyotik içeriği şişkinliği önlemeye yardımcı olur ve daha soğuk aylarda sindirim sisteminizi dengede tutar.


Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 5

3- KALSİYUM VE VİTAMİN DEPOSU

Yoğurt, kalsiyum, protein ve temel vitaminler B12 ve riboflavin açısından harika bir kaynaktır. Bu tür beslenme, kış günlerinde fiziksel aktivite çoğu zaman azaldığı için önemli olmaya devam eden kemik yoğunluğuyla birlikte kas kütlesini korumaya yardımcı olabilir.


Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 6

4- CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Soğuk hava cildinizi kuru ve pul pul hale getirebilir. Yoğurt tüketmek, cildin içeriden sağlıklı olmasını sağlayan nemlendirme ve temel besinleri sağlar. Ek olarak, yoğurtun laktik asit içeriği cildi canlandırmaya ve kışın donukluğuyla mücadele etmeye yardımcı olur.

5- KİLO VERMEYE YARDIMCI

Kışın biraz ekstra form kazanma şansını kaçırmamak istiyorsanız, yoğurt çok iyi bir arkadaş olabilir. Yoğurt daha az kalori içeren ve aralıklarla gelen açlık dürtülerini kontrol etmeye yardımcı olan bir şeydir. İçindeki protein uzun süre dayanır, bu nedenle abur cubur yemenize olanak sağlamaz.


Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi - 7

6- STRESİ ÖNLER

Kış depresyonu gerçektir ve kısa günlerin stresi sizi yıpratabilir. Lor peynirindeki probiyotiklerin stresi azaltmaya ve ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir, bu da onu kış yemeklerinize rahatlatıcı bir katkı haline getirir. Sıcak tarifler için özelleştirilebilir.

GÜNDE NE KADAR YOĞURT TÜKETİLMELİ?

Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon arttırılabilir. Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az 1 kase yoğurt tüketimi yeterlidir.

DAHA FAZLA GÖSTER