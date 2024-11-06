Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor
Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, daha çok nezle ya da alerji nedeniyle ortaya çıkan burun tıkanıklıklarında, sprey kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.
Burun tıkanıklığı, özellikle kış aylarında kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürür. Yeterli nefes alamama nedeniyle akciğer kapasitesinde azalma, kronik farenjit ve tekrarlayan boğaz hastalıkları görülebilir.
Daily Mail'de yer alan habere göre, uzmanlar genellikle reçetesiz satılan burun spreylerinin bağımlılık yapabileceği konusunda uyardı. Bu tür alternatifler, haftalarca kullanıldıklarında kişiyi spreysiz nefes alamayacak hale getirebilir.