Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor

Burun spreyleri her ne kadar mukusu azaltsa da, normal düzeyde nefes alabilmek için tekrar tekrar kullanmak gerekir. Bu da spreye bağımlı bir yaşam anlamına gelir. İlaç piyasasında, burun tıkanıklığını önlemek için sınırlı sayıda seçenek olması, burun spreylerine olan talebi ne yazık ki artırıyor.

Ancak bazı kaynaklar, evde deneyebileceğiniz birkaç basit yöntemin de burun tıkanıklığını azaltabileceğini öne sürüyor.