Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor

Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, daha çok nezle ya da alerji nedeniyle ortaya çıkan burun tıkanıklıklarında, sprey kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 1

Burun tıkanıklığı, özellikle kış aylarında kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürür. Yeterli nefes alamama nedeniyle akciğer kapasitesinde azalma, kronik farenjit ve tekrarlayan boğaz hastalıkları görülebilir.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uzmanlar genellikle reçetesiz satılan burun spreylerinin bağımlılık yapabileceği konusunda uyardı. Bu tür alternatifler, haftalarca kullanıldıklarında kişiyi spreysiz nefes alamayacak hale getirebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 2

Burun spreylerini birden bırakmak mümkün değildir. Çünkü bu spreyler, kan damarlarının şişmesini azaltarak burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olan oksimetazolin, ksilometazolin, fenilefrin ve psödoefedrin gibi ilaçlar içerir. Bu maddeler, burun deliklerindeki hava yollarının açılmasını ve daha rahat nefes alınmasını sağlar. Ancak asıl sorun, spreyin etkisi geçince başlar. Kan akışı tekrar burnunuza akar ve tıkanıklık çok daha sert bir şekilde geri döner.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 3

Burun spreyleri her ne kadar mukusu azaltsa da, normal düzeyde nefes alabilmek için tekrar tekrar kullanmak gerekir. Bu da spreye bağımlı bir yaşam anlamına gelir. İlaç piyasasında, burun tıkanıklığını önlemek için sınırlı sayıda seçenek olması, burun spreylerine olan talebi ne yazık ki artırıyor.

Ancak bazı kaynaklar, evde deneyebileceğiniz birkaç basit yöntemin de burun tıkanıklığını azaltabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 4

YÜZE SICAK KOMPRES UYGULAMAK

Yüze sıcak kompres uygulamak, burun pasajlarının rahatlamasına ve mukusun gevşemesine destek olur. Sinüs basıncını azaltmak için yüzünüze günde bir kaç kere sıcak ve nemli bir bez değdirebilirsiniz.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 5

NANE VE YAĞI OKALİPTUS YAĞI

Nane ve okaliptus yağı, burun ve sinüs tıkanıklığının giderilmesine katkı sağlar. Her iki yağ da, mentole benzer bir şekilde burun mukozasındaki reseptörlere etki eder ve tıkanıklığı açmaya yardımcı olur.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 6

BUHAR BANYOSU 

Sıcaklık ve nem, burun içindeki zarları gevşeterek rahatlama sağlayabilir. Sıcak suyun yer aldığı bir leğene başınızı eğip kafanızın üstünü bir havlu ile kapatarak buhar soluyun. Bu yöntem, sinüslerinizi rahatlatacaktır. Sıcak bir duş almak da aynı etkiyi yaratabilir.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 7

BURUN İÇİNİ NEMLENDİRMEK

Kuru hava, burun kanallarını kurutabilir. Soğuk hava üreten nemlendiriciler, mukusu inceltip gevşetir ve daha rahat nefes alınmasını sağlar.

Uzmanlar uyardı: Bittikçe yeniden satın alıyoruz ama uzun süreli kullanımı bağımlılık yaratıyor: Bu zararını duyanlar bir daha elini bile sürmüyor - 8

BOL SU İÇMEK

Bol su tüketimi burun, sinüs ve solunum yollarının ürettiği mukusun ince ve akıcı bir kıvamda kalmasını sağlar, sinüslerde ve akciğerlerde katı mukus oluşumu önler.

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